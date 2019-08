Karla Ortiz, capitana de la selección de vóley tras derrotas: "No teníamos cancha, no teníamos agua"

Las últimas derrotas que le tocó enfrentar al seleccionado nacional de vóley en los Juegos Panamericanos Lima 2019 han dejado expuestas las falencias que enfrenta nuestro representativo en esta disciplina.

La capitana del equipo peruano en este deporte, Karla Ortiz, fue enfática al revelar las carencias que han tenido que enfrentar para competir en este importante evento deportivo que se desarrolla en nuestro país.

Según lo que comentó la deportista, de cara a los partidos que les tocó enfrentar, no tuvieron canchas deportivas en las cuales entrenar. A ello se sumó la falta de agua y demás inconvenientes que tuvieron que sortear.

Ortiz agradeció a las instituciones educativas que prestaron sus instalaciones para que ellas puedan practicar y llegar en forma a sus contiendas. Sin embargo, lamentó las críticas que han recibido de algunos ciudadanos por los resultados que obtuvieron.

"Agradezco a los colegios que nos han brindado sus canchas para entrenar, no teníamos agua. Son cosas que la verdad, al hablarlo, voy a perjudicar más a mi federación, lo cual no quiero. Nadie sabe la realidad que nosotras pasamos día a día, lo que hacen es juzgarnos, criticarnos, decir que no servimos para nada, pero no saben lo que pasan todas estás niñas", comentó.

La voleibolista, además, criticó la falta de seriedad en el pago de sus remuneraciones pues, según aseguró, se retrasan en los depósitos pese a que muchas de las integrantes del seleccionado tienen necesidades fuera de las canchas deportivas.

"No tenemos nuestro sueldo, que se retrasan. No hay para el pasaje, algunas tienen familia", dijo.

El último viernes, el equipo peruano perdió 3-0 ante su similar de Puerto Rico. En la víspera también obtuvo un resultado negativo al enfrentar al equipo colombiano.