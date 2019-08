Karate en Lima 2019 EN VIVO sigue la participación peruana en la modalidad Kata en los Juegos Panamericanos

Karate en Lima 2019 sigue EN VIVO el primer día de competencia este viernes 9 de agosto desde las 10:00 a.m. (hora peruana) con la participación peruana en la modalidad Kata en los Juegos Panamericanos Lima 2019 desde Villa El Salvador. El evento se transmitirá vía Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19 y la señal streaming de ESPN. Hay medallas en juego.

EL karate es uno de los últimos deportes, junto a patinajes de velocidad, que entra en acción en Lima 2019. Los deportes que cierran la lista de eventos y que tiene a los deportistas peruanos como candidatos a medallas. Todo arranca con la modalidad Kata.

Karate en Lima 2019 | Horario de participación en el mundo



Perú 10:00 a.m. | Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19, ESPN (Streaming)

México 10:00 a.m. |

Ecuador 10:00 a.m. |

Colombia 10:00 a.m. |

Bolivia 11:00 a.m. |

Paraguay 11:00 a.m. |

Venezuela 11:00 a.m. |

Brasil 12:00 a.m. |

Argentina 12:00 a.m. |

Chile 12:00 a.m. |

Uruguay 12:00 a.m. |

España 5:00 p.m. |

Tanto en individual y en equipo, en masculino y femenino, Perú tendrá representantes: Ingrid Aranda (individual femenino), Mariano Wong (individual masculino), el equipo femenino conformado por Saida Salcedo, Andrea Almarza y Sol Romaní, y el masculino con Carlos Lam, John Trebejo y Oliver Del Castillo.

Mariano Wong, uno de los representantes peruanos que aspira a medalla. Él se siente confiado y motivado por su crecimiento y este viernes espera meterse en la final.

"Competir en Lima se siente una emoción increíble. No pensé que habría tanta gente que compraría las entradas para ir a verme. Que me quieran ir a ver representando al Perú significa mucho para mí. Me llena de emoción. Es un orgullo. Ya he participado en unos Juegos Sudamericanos y me fue muy bien, pero ahora son unos Juegos Panamericanos, ya tengo una categoría más, estoy emocionadisimo", dijo al News Services Lima 2019..

Karate en Lima 2019 | Programa de participación de los peruanos este viernes 9 de agosto



Kata individual femenino

Peruana: Ingrid Aranda

Hora: 10:00 a.m.



Kata individual masculino

Peruano: Mariano Wong

Hora: 11:00 a.m.



Kata de equipos, femenino

Team Perú: Saida Salcedo, Andrea Almarza y Sol Romaní

Hora: 2:00 p.m.



Kata de equipos, masculino

Team Perú: Carlos Lam, John Trebejo y Oliver Del Castillo

Hora: 2:40 p.m.

Karate en Lima 2019 | Precio de entradas para este viernes 9 de agosto

Entrada Precio Regular – A S/. 40 Menores de 18 – A S/. 20 Adulto mayor – A S/. 20 Regular – B S/. 30 Menores de 18 – B S/. 15 Adulto mayor – B S/. 15 Asiento Accesible – SR S/. 15 Acompañante Asiento Accesible – ASR S/. 15

Karate en Lima 2019 | mapa del evento de este viernes 9 de agosto

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: