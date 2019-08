Juegos Parapanamericanos Lima 2019 EN VIVO sigue el desarrollo de este gran evento deportivo este miércoles 28 de agosto desde las 8:00 am. en distintos puntos de la ciudad y con transmisión de Latina, TV Perú, Movistar TV 19 y la señal streaming de ESPN.

Los Parapanamericanos ya entraron a la recta final y este miércoles será el último día de algunas competencias como el para atletismo que entregará las últimas medallas de este evento. El Estadio Atlético de la Videna se despide de lo que fue este gran evento deportivo para deportistas con discapacidad.

Otro para deporte que cierra su participación en estos juegos es el voleibol sentado que entregará las medallas este miércoles en el coliseo Miguel Grau. Los para deportistas esperan que este luzca un lleno total para darles la despedida después de varios días de competencia.

No te pierdas ninguno de los eventos de este miércoles 28 de agosto, los que se desarrollarán en la Videna, el estadio Miguel Grau, el complejo de Villa María del Triunfo entre otros. Recuerda que puedes comprar entradas desde 5 soles.

Juegos Parapanamericanos Lima 2019 | Programa de este miércoles 28 de agosto

Baloncesto en Silla de ruedas Lugar: Videna de San Luis

8:00 horas Masculino Cuartos de Final (BRA) Brasil vs. Por confirmar

10:15 horas Masculino Cuartos de Final (USA) Estados Unidos vs. Por confirmar

12:30 horas Femenino Clasificación 5º-8º (CHI) Chile vs. (COL) Colombia

16:15 horas Femenino Clasificación 5º-8º (MEX) México vs. (PER) Perú

18:30 horas Masculino Cuartos de Final Por confirmar vs. (PER) Perú

20:45 horas Masculino Cuartos de Final Por confirmar vs. (PUR) Puerto Rico

Fútbol 5 Lugar: Cancha de rugby de Villa María del Triunfo

15:00 horas Masculino Primera Ronda (ARG) Argentina vs. (MEX) México

17:30 horas Masculino Primera Ronda (BRA) Brasil vs. (CRC) Costa Rica

20:00 horas Masculino Primera Ronda (PER) Perú vs. (COL) Colombia

Fútbol 7 Lugar: Cancha de rugby de Villa María del Triunfo

9:30 horas Masculino Primera Ronda (COL) Colombia vs. (VEN) Venezuela

11:30 horas Masculino Primera Ronda (ARG) Argentina vs. (PER) Perú

13:30 horas Masculino Primera Ronda (BRA) Brasil vs. (USA) Estados Unidos

Gólbol Lugar: Videna de San Luis

10:00 horas Masculino Cuartos de Final (BRA) Brasil vs. (PER) Perú

11:15 horas Masculino Cuartos de Final (VEN) Venezuela vs. (MEX) México

12:30 horas Masculino Cuartos de Final (USA) Estados Unidos vs. (GUA) Guatemala

15:00 horas Masculino Cuartos de Final (ARG) Argentina vs. (CAN) Canadá

16:15 horas Femenino Grupos (CAN) Canadá vs. (MEX) México

17:30 horas Femenino Grupos (USA) Estados Unidos vs. (CRC) Costa Rica

18:45 horas Femenino Grupos (BRA) Brasil vs. (PER) Perú

Para natación Lugar: centro acuático de la Videna

9:00 horas - 100m Libre Femenino S5 (S3-S4) Serie 1 9:06 horas - 100m Libre Femenino S5 (S3-S4) Serie 2 9:11 horas - 50m Libre Masculino S10 Serie 1 9:14 horas - 50m Libre Masculino S10 Serie 2 9:17 horas - 50m Libre Femenino S10 Serie 1 9:20 horas - 50m Libre Femenino S10 Serie 2 9:23 horas - 100m Mariposa Masculino S14 Serie 1 9:27 horas - 100m Mariposa Masculino S14 Serie 2 9:30 horas - 50m Pecho Masculino SB2 (SB1) Serie 1 9:37 horas - 50m Pecho Masculino SB2 (SB1) Serie 2 9:44 horas - 50m Libre Femenino S7 Final 9:50 horas - 100m Espalda Masculino S13 Final

17:00 horas - 400m Libre Masculino S9 (S8) Final 17:10 horas - 400m Libre Femenino S9 Final 17:20 horas - 100m Libre Masculino S5 Final 17:28 horas - 100m Libre Femenino S5 (S3-S4) Final 17:38 horas - 100m Mariposa Masculino S8 Final 17:45 horas - 100m Mariposa Femenino S8 Final 17:51 horas - 50m Pecho Masculino SB2 (SB1) Final 18:12 horas - 50m Libre Masculino S10 Final 18:18 horas - 50m Libre Femenino S10 Final 18:36 horas - 50m Libre Masculino S7 Final 19:00 horas - 100m Mariposa Masculino S14 Final 19:06 horas - 100m Mariposa Fem. S14 Final 19:25 horas - 100m Espalda Masculino S2 (S1) Final 19:34 horas - 100m Pecho Masculino SB4 Final 19:44 horas - 200m Combinado Ind Masculino SM11 Final 20:11 horas - 4x100m Combinado Masc 34pts Final 20:21 horas - 4x100m Combinado Fem 34pts Final

Voleibol sentado Lugar: Coliseo Miguel Grau del Callao

15:00 horas Masculino Medalla de Bronce (CAN) Canadá vs. (COL) Colombia

17:00 horas Masculino Medalla de Oro (USA) Estados Unidos vs. (BRA) Brasil

19:00 horas Femenino Medalla de Bronce (CAN) Canadá vs. (PER) Perú

21:00 horas Femenino Medalla de Oro (BRA) Brasil vs. (USA) Estados Unidos

Para atletismo Lugar: Campo atlético de la Videna

15:23 horas - 200m Masculino T37 Ronda 1 Serie 1/2 15:24 horas - Bala Masculino F55 Final 15:26 horas - Disco Masculino F52 Final 15:29 horas - 200m Masculino T37 Ronda 1 Serie 2/2 15:37 horas - 100m Masculino T11 Final 15:45 horas - 100m Masculino T12 Final 15:45 horas - Jabalina Femenino F54 Final 15:50 horas - Bala Masculino F11 Final 15:52 horas - Longitud Masculino T13 Final 15:55 horas - 100m Masculino T47 Final

16:01 horas - 100m Masculino T64 Final 16:07 horas - 100m Femenino T64 Final 16:13 horas - 1500m Masculino T54 Final 16:22 horas - 400m Femenino T11 Final 16:30 horas - 400m Femenino T12 Final 17:05 horas - Longitud Femenino T36/37/38 Final 17:07 horas - Disco Femenino F64 Final 17:09 horas - Bala Femenino F12 Final 17:12 horas - 100m Femenino T53 Final 17:18 horas - 100m Femenino T54 Final 17:18 horas - Jabalina Femenino F56 Final 17:46 horas - Jabalina Masculino F64 Final 17:49 horas - 200m Masculino T37 Final

18:11 horas - Disco Femenino F41 Final 18:15 horas - 1500m Masculino T11 Final 18:22 horas - 1500m Masculino T52 Final 18:46 horas - Relevo Universal 4x100m Final

Tenis en silla de ruedas Lugar: Lawn Tennis de Lima

11:00 horas Individual Masculino Semifinal ((ARG) ) FERNANDEZ Gustavo E. vs. ((USA) RATZLAFF Casey

2do Partido horas Individual Femenino Medalla de Bronce (USA) MATHEWSON Dana vs. (USA) KAISER Emmy

3er Partido horas Individual Quad Semifinal (USA) BARTEN Bryan vs. (CAN) SHAW Robert B.

No Antes de 15:30 horas Dobles Masculino Semifinal (ARG) FERNANDEZ/LEDESMA vs. (CHI) CATALDO/PÉREZ

11:00 Grand Stand Individual Masculino Semifinal (ARG) LEDESMA Agustin J. vs. (BRA) RODRIGUES Daniel

2do Partido Grand Stand Dobles Femenino Semifinal (ARG) DHERS/MORENO vs. (COL) BERNAL/MARTINEZ

3er Partido Grand Stand Individual Quad Semifinal (USA) WAGNER David vs. (CAN) MCINTYRE Mitchell

No Antes de 15:00 Grand Stand Dobles Masculino Semifinal (USA) HERMAN/RATZLAFF vs. (BRA) CARNEIRO/RODRIGUES

No Antes de 15:30 Cancha 1 Dobles Femenino Semifinal (USA) KAISER/MATHEWSON vs. (BRA) (CAN) DIDA/DUVAL