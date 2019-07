Lima 2019 EN VIVO: ver aquí la inauguración, fixture, horarios y cómo seguir todos los deportes

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 cuentan sus últimas horas para la gran inauguración. La edición XVIII se realizará desde el 26 de julio al 11 de agosto en Perú. Son 41 países de América los que participarán en 39 deportes que incluyen 62 disciplinas. Luego será el turno de los Juegos Parapanamericanos, donde albergará a otros 1890 atletas de 33 países, con la participación de 17 deportes y 18 disciplinas que va desde el 23 de agosto al 1 de setiembre. Estos dos eventos deportivos servirán para clasificar a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Perú21 seguirá los Juegos Panamericanos Lima 2019 en vivo y en directo desde su web y te brindará la mayor información del evento con las fechas, horarios, sedes, detalles, medallero, disciplinas deportivas, últimas noticias, competiciones de deportistas peruanos y canales de televisión para ver los Panamericanos en vivo.

Aunque la apertura será el viernes 26 de julio, la competición deportiva iniciará el miércoles 24 de julio, según el calendario completo de los Juegos Panamericanos Lima 2019 con balonmano.



La ceremonia de la gran inauguración de los Juegos Panamericanos 2019 iniciará desde las 18:00 horas del viernes 26 de julio en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: AFP)

¿Cuál es la hora, fecha y canal de la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019?

La ceremonia de la gran inauguración de los Juegos Panamericanos 2019 iniciará desde las 18:00 horas del viernes 26 de julio en el Estadio Nacional de Lima. El coloso peruano recibirá a las 41 delegaciones y habrá un aproximado de 50 mil personas en tribunas y palcos que podrán apreciar este magno evento que tendrá 39 disciplinas deportivas divididas en 6.700 deportistas de toda América.

El show está garantizado y la apertura contará con más de 1700 artistas, entre ellos, Juan Diego Flórez, Sandra Muente, Shantall Young, Guillermo Bussinger y Pelo D’Ambrosio. Además, bailarines, músicos en vivo y desplegarán un show de los paisajes peruanos y un material exclusivo de los Juegos Panamericanos.

"Estamos listos", dijo el velerista Stefano Peschiera en la presentación de la delegación, certamen que se celebrará pora primera vez en el Perú. (Foto: Lima 2019)

¿Quién es Stefano Peschiera, el abanderado de Perú?

Stefano Peschiera vive un momento grandioso, y no solo por participar nuevamente en los Juegos Panamericanos Lima 2019 , sino también por ser elegido para portar la bandera de millones de personas el próximo 226 de julio en la inauguración del evento deportivo.

“Estamos listos”, dijo el velerista Stefano Peschiera en la presentación de la delegación, certamen que se celebrará pora primera vez en el Perú. El favorito en llevarse el oro en Lima 2019 que está enfocado en sus entrenamientos y sueña con una medalla de oro en la competición.

“En este tiempo, en algún momento se me habrá pasado por la cabeza la idea de ser abanderado. Lo mencionaron algunos medios, pero estaba tan enfocado en mis entrenamientos que esto no me quitó el sueño. Ahora lo tomo con orgullo y mucha motivación”, señaló a ELPOLI.pe.

“Cuando me nombraron en la terna sabía que había posibilidades, aunque la verdad es que cualquiera de las otras dos deportistas tiene las cualidades y los logros para cargar la bandera. Para mí es un privilegio y un honor ser el elegido”, señaló.

“La verdad que no me imagino el día de la inauguración. Me encuentro muy alegre, falta bastante para ello y no estoy seguro de cómo me voy a sentir. Lo único que sé es que estaré gritando con todo: ¡Arriba Perú!”, finalizó.

Perú: Lima 2019, Movistar Deportes, Latina, Panamericana, TV Perú

Argentina: TV Pública Argentina y TyC Sports

Brasil: Rede Record

Canadá: Univisión Canadá, CBC-Radio Canadá

Chile: Chilevisión, CNN Chile, CDF y CDO

Colombia: Win Sports, Claro Sports, FOX Sports y Señal Colombia

Costa Rica: Repretel

Ecuador: Ecuavisa

Estados Unidos: ESPN Deportes, Univisión

México: Claro Sports, ESPN, Televisa

Paraguay: Latele y Tigo Sports

Puerto Rico: ESPN Deportes

República Dominicana: Digital 15

Uruguay: Canal 43 y VTV

Venezuela: La Tele Tuya

El costo de las entradas va desde los 20 y 10 soles para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, respectivamente. (Foto: AFP) El costo de las entradas va desde los 20 y 10 soles para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, respectivamente. (Foto: AFP)

¿Cómo adquirir los boletos para asistir a los Juegos Panamericanos?

El costo de las entradas va desde los 20 y 10 soles para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, respectivamente. Habrá descuento del 50% para las personas con discapacidad y su acompañante, adultos mayores de 60 años y menores de 18, según publicó la web de Lima 2019.

El hincha puede comprar sus tickets en lima2019.pe/tickets. Recientemente, el Comité Organizador instaló un módulo de venta de entradas en el centro comercial Jockey Plaza, en Santiago de Surco. Este nuevo punto de atención se suma a los 10 lugares de venta que ya funcionaban en los hipermercados y tiendas Metro y Wong en los distritos de Chorrillos, Independencia, La Molina, Lima, Miraflores, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, San Miguel y Surco.

Conozca las sedes e instalaciones deportivas de Lima 2019

El Comité de la candidatura estableció un total de 21 sedes e instalaciones deportivas para los Juegos en Lima. El 23 de octubre de 2014 se anunció un plan para poder llevar a cabo la reestructuración de recintos a mejorar para llegar en óptimas condiciones y realizar algunas variaciones en el lugar oficial de la Villa Panamericana.

Se registraron 5 clusters o zonas donde se llevarán a cabo los Juegos Panamericanos Lima 2019 , distribuidos en 14 distritos de Lima y el departamento de Ica que te presentaremos a continuación.

CLÚSTER A

Esta zona está ubicada en el Callao, que tendrá tres recintos deportivos, localizados en la Villa Deportiva del Callao, el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y una sección de la Costa Verde dentro del distrito de San Miguel.

Villa Deportiva Regional del Callao

La Villa Deportiva del Callao se ubica en Bellavista y cuenta con diversas instalaciones deportivas. Asimismo cuenta con campos de tenis, fútbol, béisbol y sóftbol. Para los juegos de Lima 2019 será utilizado para boxeo, lucha, ráquetbol, taekwondo y voleibol.

Estadio de San Marcos

El Comitpe Organizador firmó un convenio de cooperación con el rector de la UNMSM, oficializando al estadio como sede para los juegos de 2019. El COPAL entregó el renovado estadio a la Federación Peruana de Fútbol para el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-17 de 2019, que sirvió como prueba previo a los Panamericanos.

Costa Verde San Miguel

La Costa Verde será uno de los principales atractivos de los juegos y será escenario de 5 competencias deportivas en los Juegos Panamericanos Lima 2019: vóleibol playa, patinaje de velocidad, ciclismo BMX y de ruta, y skateboarding.

CLÚSTER B



Este anillo se encuentra en San Luis donde está la Villa Deportiva Nacional. Otros distritos pertenecientes son los distritos de La Molina, Miraflores y San Borja.

Villa Deportiva Nacional (VIDENA)

Este escenario acogerá la mayor parte de los deportes durante los juegos a los que se les incluye la construcción de un nuevo estadio de atletismo y de deportes acuáticos y un nuevo polideportivo.

Otras sedes de la competición

El Coliseo Dibós, ubicado en el distrito de San Borja será escenario de las competiciones de básquetbol, y se puede llegar a él mediante el Metro de Lima, al costado de la estación Angamos. La Escuela de Equitación del Ejército también funcionará como sede, para las disciplinas de equitación. Cabe mencionar que el famoso Parque Kennedy recibirá la maratón y la marcha atlética.

El coloso peruano recibirá a las 41 delegaciones y habrá un aproximado de 50 mil personas en tribunas y palcos que podrán apreciar este magno evento. (Foto: AFP) El coloso peruano recibirá a las 41 delegaciones y habrá un aproximado de 50 mil personas en tribunas y palcos que podrán apreciar este magno evento. (Foto: AFP)

CLÚSTER C



Comprende un nuevo complejo en el distrito de Villa María del Triunfo, ubicado al sur de la ciudad, así como diferentes eventos en distritos como Chorrillos y Surco.

Complejo Deportivo Villa María del Triunfo

Cuenta con 20 hectáreas de terreno pertenecientes al Instituto Peruano del Deporte y se mejoró el Parque Panamericano de Villa María del Triunfo como parte del Plan Maestro de Lima 2019. Actualmente este centro deportivo cuenta con instalaciones para la práctica de hockey, rugby, béisbol, sóftbol, frontón, waterpolo y tiro con arco en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Otras sedes de competición

El Morro Solar ubicado en Chorrillos y frente al mar, será sede del Ciclismo de Montaña.

CLÚSTER D

​

Esta zona se ubica en el distrito de Villa El Salvador, así como en los distritos de Jesús María y San Isidro, al centro de la ciudad.

Polideportivo Villa el Salvador



El recinto está ubicado muy cerca de la Villa Panamericana, en pleno corazón del distrito, y tiene un área total aproximada de 18,700 metros cuadrados dstribuidos en dos bloques: para competencias y para calentamiento y entrenamiento.

Otras sedes de competición



Aunque en un primer momento se había confirmado al Country Club de Villa en Villa El Salvador como sede de competición, se decidió que el Lima Golf Club y el Lawn Tennis de la Exposición serían sedes para las competiciones de golf y tenis respectivamente.

CLÚSTER E



Esta zona corresponde a todas las sedes fuera de la ciudad de Lima, en su mayoría al sur de ella, desde la ciudad de Huacho hasta la Bahía de Paracas en Ica.

El Complejo Deportivo del Surf Playa Punta Rocas – Punta Negra, ubicado en el distrito de Punta Negra, será utilizado para el surf. También estará la Bahía de Paracas como la sede para Vela. A esto se suma también la Laguna de Bujama como sede de las competiciones de esquí náutico.

CLÚSTER F



Corresponde a una sola sede panamericana que estará ubicada dentro del Centro de Convenciones de Lima, que además de ser la ubicación del Centro Internacional de Transmisión (IBC) y el Centro Internacional de Prensa (MBC), también tendrá destinado un pabellón a la esgrima durante los juegos.

Estadio Nacional de Lima



El Estadio Nacional del Perú será el principal recinto de Lima 2019, pues será el recinto para realizarse la ceremonia de inauguración y clausura de los juegos así como el encendido del pebetero panamericano.

Países participantes en los Panamericanos 2019

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 serán inaugurados este viernes 26 de julio y participarán 41 países de América. A continuación, te presentamos las delegaciones participantes al código COI de cada uno que buscarán estar en lo más alto del medallero.

Antigua y Barbuda

Argentina

Aruba

Bahamas

Bárbados

Belice

Bermudas

Bolivia

Brasil

Canadá

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Dominicana

Ecuador

El Salvador

Estados Unidos

Granada

Guatemala

Guyana

Haití

Honduras

Islas Caimán

Islas Vírgenes Británicas

Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Puerto Rico

República Dominicana

San Cristóbal y Nieves

San Vicente y las Granadinas

Santa Lucía

Surinam

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

Todas las disciplinas que podrás seguir de los Panamericanos Lima 2019

En los Juegos Panamericanos Lima 2019 se disputarán 39 disciplinas deportivas, incluyendo el surf como una de las grandes novedades, el fisicoculturismo y la paleta frontón. Cabe mencionar que el 17 de mayo en Miami, Estados Unidos, el Comité Ejecutivo Panam Sports decidió retirar el skateboarding del programa de la competencia por incumplimientos por parte de la Confederación Panamericana y la Federación Internacional.

A continuación, los deportes de los Panamericanos Lima 2019.



Atletismo

Bádminton

Baloncesto

Balonmano

Béisbol

Bolos

Boxeo

Canotaje

Ciclismo

Deportes Acuáticos

Equitación

Esgrima

Esquí acuático

Fisiculturismo

Fútbol

Gimnasia

Golf

Hockey sobre césped

Judo

Karate

Levantamiento de pesas

Lucha

Paleta frontón

Patinaje

Pentatlón moderno

Rasquetbol

Remo

Rugby

Sóftbol

Squash

Surf

Taekwondo

Tenis

Tenis de mesa

Tiro con arco

Tiro deportivo

Triatlón

Vela

Vóleibol