Perú logró medalla de bronce en dobles mixtos de tenis en los Panamericanos 

Noche histórica para el deporte peruano. Sergio Galdos y Anastasia Iamachkine lograron la medalla de bronce en dobles mixtos de tenis de los Juegos Panamericanos Lima 2019 tras imponerse a la pareja guatemalteca Andrea Weedon y Wilfredo González.

La dupla peruana tuvo una reñida competencia, pero sacó a relucir su juego con los puntajes de 7-5 y 6-1 y le dieron la decimosexta medalla al Perú en Lima 2019.

"Fuimos de menos a más. Al comienzo me costó entrar en el partido, pero Anastasia no me dejó caer y ella cerró el partido impecable. Me saco el sombrero. Nunca pensé ganar la medalla en los Panamericanos", dijo Galdos tras acabar el encuentro.

Por su parte, Anastasia sostuvo: "Nunca en mi vida he jugado dobles mixtos, no teníamos presión, pero sacamos una medalla que compartimos. Estoy feliz con el tercer puesto", indicó muy emocionada.