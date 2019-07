Juegos Panamericanos 2019: Este domingo inicia la competencia de ciclismo de montaña en el Morro Solar

Este domingo 28 de julio el Morro Solar, en Chorrillos, será escenario de una de las más importantes disciplinas de estos Juegos Panamericanos Lima 2019: ciclismo de montaña.

A partir de las 9 de la mañana 34 atletas, 20 varones y 14 damas, participarán sorteando cerros, subidas, bajadas y obstáculos extremos en la competencia en su modalidad Cross Country. El primer turno está designado a la competencia femenina.

A las 11.30 horas, en tanto, los varones comenzarán su travesía en este exigente circuito. Esta competencia dura entre 1 hora 20 minutos y 1 hora 40 minutos, tanto en damas como varones.

Ruta de ciclismo de montaña. (Difusión) Ruta de ciclismo de montaña. (Difusión)

CIERRE DE CALLES



Para evitar los contratiempos, el Comité Organizador y la Policía Nacional del Perú han previsto un plan de cierre de calles para esta competencia que se iniciará desde el sábado 27 de julio, desde las 23.00 horas hasta el domingo 28 de julio a las 15.30.

Según se informó, durante estas horas, la avenida Cipriano Rivas estará cerrada para el paso vehicular y solo estará permitido el ingreso peatonal, a través del túnel que dirige a la playa La Herradura.

En el sentido norte, el circuito de playas estará cerrada desde la mencionada playa hasta la altura del Salto del Fraile.

RECOMENDACIONES



El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 ha solicitado a la población que asista a esta competencia tomar las siguientes recomendaciones para respetar a los atletas:



• No tirar objetos a la pista de competencia.

• No echar agua a los atletas.

• No interferir en el circuito.

• No llevar mascotas ya que estas se pueden escapar y pueden irrumpir en la competencia.

• Respetar el cierre de vías que se darán por la competencia.