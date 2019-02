Lima 2019: Cinco campeones mundiales de tabla competirán en busca de Tokio 2020

Cinco campeones mundiales de tabla competirán en los Juegos Panamericanos 2019 que se disputarán en Lima en julio próximo, encabezando a un grupo de 88 tablistas que buscan su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 , según informó hoy la organización.

Los campeones clasificados a los Panamericanos 2019 son el argentino Santiago Muñiz, medallista de oro en los World Surfing Games 2018; y el portorriqueño Tía Blanco, dos veces ganador de presea dorada en los ISA World Surfing Games.

Asimismo, la estadounidense Candice Appleby, cuatro veces medallista de oro de Carreras SUP (Stand Up Paddle), el brasileño Luiz Diniz, dos veces campeón en SUP Surfing, y el peruano Benoit 'Piccolo' Clemente, campeón mundial de Longboard 2013.

La tabla es un deporte incluido por primera vez como disciplina de competición en los Juegos Olímpicos, razón por la cual existe una gran expectativa sobre sus próximos representantes en Tokio.

La participación de estos atletas fue confirmada por la Asociación de Surfing Internacional (ISA) a la organización de los Panamericanos Lima 2019 después de un proceso de clasificación que incluyó la combinación de certámenes, el Panamericano disputado el año pasado, el tour de la Asociación de Profesionales de Paddlesurf y las competencias del Tour ALAS.

La selección de Perú que participará en los Juegos, a disputarse en la playa Punta Rocas del 29 de julio al 4 de agosto, está formada por Lucca Mesinas, Alonso Correa, Daniela Rosas y Melanie Giunta en la competición de tabla o surf.

Piccolo Clemente y María Fernanda Reyes lo harán en Longboard, en tanto que Tamil Martino y Vania Torres competirán en SUP Surf, mientras que Itzel Delgado y Giannisa Vecco estarán en SUP Race.

La organización de los Juegos Panamericanos trabaja en la remodelación y adecuación del escenario de la competencia ubicado en el distrito de Punta Negra, un balneario a 40 kilómetros al sur de Lima.

El nuevo Centro de Alto Rendimiento para el deporte de tabla en Punta Negra buscará potenciar esta disciplina con miras a llevar a más representantes peruanos a los torneos internacionales.

Fuente: EFE