Brigitte Morales tiene 14 años es la actual campeona nacional de la disciplina y busca subir a lo más alto del podio en los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali 2021, que se desarrollará del 25 de noviembre al 5 de diciembre, en Colombia.

Considerada una de las mejor exponentes nacionales del Skateboarding, ella ha sabido repartir su tiempo entre las clases del colegio, su pasatiempo en el taller de fabricación y sus entrenamientos en el único Skatepark olímpico, ubicado en el Complejo Panamericano Costa Verde, que pone a disposición el Proyecto Legado.

“Tengo un poco de nervios, pero siento que haré una gran demostración. Todo este tiempo me he preparado de la mejor manera en el Skatepark olímpico de Legado. Sé que en Cali encontraré un circuito más pequeño. Entonces, eso me dará ventaja. Por ahora, solo me toca seguir analizando a mis contrincantes, que son muy competitivas”, asevera.

En Cali 2021, será la segunda vez que Brigitte Morales compita en un torneo de talla internacional. Antes lo hizo en un certamen realizado en Bolivia, consagrándose campeona, con tan solo 11 años. De esta manera, hizo su debut fuera de casa y demostró su capacidad en el Skateboarding, ante rivales de Argentina, Colombia, Paraguay, entre otros.

“Fue emocionante ganar fuera de mi país. Espero repetirlo en Cali, porque me llenaría de orgullo. Mi hermano es quien me entrena, también me ayuda mucho en el tema psicológico. Angelo Caro y yo representaremos al país y lo haremos de la mejor manera”, dice.

Pese a los nervios asegura dará lo mejor para dejar en alto el nombre del Perú

ASÍ INICIÓ

Desde los ocho años, comenzó a practicar skateboarding, inspirada por la destreza de su hermano, José Morales, de 29 años, quien forma nuevos talentos y se ha convertido en su entrenador personal.

“Sin duda, él es mi gran ejemplo de superación, porque yo lo vi cayéndose y levantándose muchas veces. Mis padres no estuvieron muy de acuerdo con que practiquemos este deporte, pero es algo que nos apasiona. Solo puedo aconsejar a las niñas, como yo, que luchen por sus sueños y se atrevan a practicar el skateboarding”, afirma.

Para ser la campeona nacional de skateboarding, Brigitte Morales tuvo que exigirse al máximo, compaginando su vida entre las clases en las mañanas y los exigentes entrenamientos en el Complejo Panamericano Costa Verde.

“Estoy en el colegio, pero tengo el sueño de ser Arquitecta, para construir más Skateparks en el Perú. Paso tiempo diseñando y me gusta mucho. Estoy segura de seguir con ambas carreras”, expresa Brigitte, con la consigna de llegar a convertirse en una de las mejores del mundo.

El skatepark del Complejo Panamericano Costa Verde fue construido para los Juegos Lima 2019. Es el único a nivel nacional con rampas en la zona de Street, que son las más altas y con una profundidad mayor en el bowl.

El Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, seguirá facilitando las sedes que administra, incentivando el deporte y velando también por el mantenimiento de la infraestructura, para garantizar un servicio de calidad.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR