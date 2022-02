Juan Martín del Potro ha dado una noticia impactante este sábado durante una conferencia de prensa con motivo del Argentina Open: está más cerca del retiro. El deportista, que volverá a las canchas después de dos años y medio alejado de la actividad, manifestó que la lesión en la rodilla le impide competir como desearía.

“Vengo hace tiempo sintiéndolo, imaginándolo. Es uno de los mensajes más difíciles que me toca transmitir. Todo el mundo espera que haga una vuelta al tenis, posiblemente no lo sea así y tal vez sea una despedida más que un regreso”, expresó la ‘Torre de Tandil’, entre lágrimas, a todos los presentes.

Enseguida, el medallista olímpico de 33 años explicó la razón para tomar esta decisión. “Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder siguiendo adelante. La rodilla me tiene viviendo una pesadilla. Hace muchos años que intento alternativas, tratamientos, médicos, distintas maneras de solucionarlo y hasta hoy no lo logro”.

A pesar de los inconvenientes, ‘Delpo’ eligió presentarse en el Open de Argentina y, tras el sorteo, quedó emparejado contra Federico Delbonis. “Nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando, en una cancha. Así que no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo”, señaló y también dirá presente en Rio de Janeiro, donde recibió una invitación especial.

“No podía pedir otro rival para jugar que no sea ‘Fede’, juntos compartimos los días más lindos de nuestras vidas tenísticas. Posiblemente el martes otro de los días inolvidables en mi vida. Que esté él me pone contento”, dijo sobre el choque contra Delbonis, con quien ganó el título de la Copa Davis en 2016.

“Lamentablemente me tocó lidiar con muchas lesiones, pero he cumplido todos mis sueños con el tenis, he logrado la mayoría de las cosas que quise lograr. Tal vez no tenga una vuelta al tenis milagrosa como las que siempre tuve, posiblemente esté a la vuelta de la esquina otra decisión en mi carrera por cómo siento la pierna y por lo difícil que se me hace lugar”, agregó el tandilense.

Luego, Del Potro señaló que seguirá visitante más especialistas: “Tal vez alguno me diga ‘Tal vez tu problema pasa por otro lado’, como pasó con (Andy) Murray, que pudo volver a jugar, o con Pablo Andújar, que es mi amigo y tuvo cinco operaciones, o muchos otros tenistas que han pasado por esto. Un día las cosas cambian y todo pasa a ser para mejor”.

Eso sí, en el cierre, el número 757 del reiteró: “Lo que tengo claro es que hoy tengo que elegir vivir como una persona de 33 años, tratando de no tener dolores y no como un deportista profesional, que hasta el día de hoy me siento y por eso nunca bajé los brazos. Es una decisión difícil”.