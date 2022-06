Un golpe que lo dejó en la lona en un instante y sorprendió a los presentes. Joe Cordina venció con un brutal nocaut a Kenichi Ogawa, que defendía su título de la división superpluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en Gales.

El peleador galés se volvió tendencia tras atacar al japonés con un gran derechazo directo al rostro, el mismo que mandó a la lona al defensor del título durante el segundo round.

Si bien, durante todo el encuentro Cordina tuvo el control, Ogawa buscó la pelea en el primer round con un gancho de izquierda más tres combinaciones sobre el rostro de su contrincante.

A pesar de sus intentos, Ogawa no pudo detener a Cordina. El japonés intentó con un volado sorprender a su oponente, pero se terminó descuidando y recibió un golpe directo en la mandíbula - durante el minuto y quince segundos. El defensor del título intento sobreponerse, sin embargo terminó la cuenta del referee Michael Alexander y Joe se volvió el nuevo campeón.

Cabe destacar que, con esta victoria, Joe Cordina obtuvo su triunfo número quince - con nueve nocauts - y su cuarta victoria seguida tras el paro que tuvo durante todo el 2020 por una lesión en su mano derecha. Por otro lado, Ogawa pierde su cinturón de la categoría superpluma de la FIB, luego de obtenerla en noviembre del 2021 en el enfrentamiento ante Azinga Fuzile.

Cordina brindó declaraciones para DAZN Boxing Show y sostuvo que “todavía estoy emocionado desde el año pasado. Creo que todavía no he asimilado lo que he hecho. Delante de mi público y noqueando al campeón de la forma en que lo hice. Es una sensación increíble”.

“Fue el mismo golpe que le di a Joshua Hernández. La mirada hacia el cuerpo, y la derecha, cuando estás subiendo, estás poniendo todo tu cuerpo. Se siente muy bien, no duele, es una sensación increíble. Cuando he ido a la esquina he mirado y he visto su cabeza rebotar en el suelo y supe que lo había logrado”, acotó.