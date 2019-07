Jhoel Herrera a Paco Bazán tras minimizar selección de fútbol femenino: "Su comentario es destructivo e ignorante"

Habló firme y claro. El exseleccionado peruano Jhoel Herrera encaró por redes sociales a Paco Bazán, exarquero de Universitario de Deportes y comentarista deportivo, luego de que despotricara contra la selección de fútbol femenino que participará en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El pasado lunes, Paco Bazán comentó durante su programa 'El deportivo': "Las chicas del fútbol femenino han pedido que por favor llenen los estadios, que vayan a verlas. Primero dejen de reclamar tanto y después ganen pues, por favor. Dios mío, una lágrima son", fueron las indignantes palabras del conductor.

Ante estas fuertes declaraciones, que además fueron criticadas por varios seguidores, el jugador Jhoel Herrera, cuya hermana es parte del equipo nacional femenino, dedicó un mensaje en Twitter para Bazán: "Amigo Paco Bazán la verdad estoy muy sorprendido por su comentario, que entiendo es totalmente personal, no soy quién para decirle qué opinar, aun así respeto sus opiniones, pero en este caso no las comparto y me veo obligado a responderte, aunque quizás no le interese", inicia el futbolista.

"Su comentario es una vergüenza, uno cuando tiene un micrófono en un medio masivo debe tener cuidado con sus opiniones. Le podría dar cátedra de lo que pasan las chicas en el fútbol femenino para poder, siquiera, llegar a un entrenamiento. Pero me extendería demasiado", continuó Herrera en Twitter.

El futbolista de Real Garcilaso calificó de 'destructivo' el comentario de Paco Bazán y le recordó que él también conoce las deficiencias que los deportistas deben sufrir para conseguir logros en el fútbol peruano. "Defino su comentario como destructivo sin ningún tipo de argumento y evidente ignorancia del tema. He tratado de ser lo más diplomático posible pues debo reconocer que me he contenido en demasía. Apoyemos el deporte en general", puntualizó Jhoel Herrera.

Paco Bazán minimizó a la selección femenina de fútbol y la denigró durante su programa. (ATV)

