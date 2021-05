Israel Hilario, campeón panamericano en Para ciclismo en la modalidad de prueba de Contra Reloj Masculino C1-2 y ya clasificado a los Juegos Paralímpicos Tokio, seguirá con su fuerte preparación en el Perú y agradeció el aporte del Instituto Peruano del Deporte a través del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y el Programa Vamos con Tokio.

Hilario viene demostrando su nivel en cada competencia en la que participa, su último logro fue el tercer lugar en la Carrera Internacional de Flandes en Bélgica.

“En la Carrera Internacional de Flandes se logró ingresar al podio, conseguí el tercer puesto. Ha sido un evento interesante para mí por todo el tema de la organización. En Europa está creciendo el ciclismo paralímpico y eso es un aporte importante para todos”, dijo Hilario.

“­Estoy en un gran momento. Siempre me he sentido bien solo que ahora me estoy preparando mejor. Voy a llegar a Tokio con la única visión de ganar y nuestro objetivo es estar físicamente al 100% y entregar lo mejor durante los Juegos”, aseveró el para deportista.

Hilario también explicó su orgullo por poder realizar su preparación en los andes del Perú, “tengo el respaldo y el apoyo del IPD para llegar a mi máximo nivel y estar listo para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Mi preparación va a cumplir con todos los cuidados necesarios, tendré un vehículo de seguridad que me estará protegiendo en mis entrenamientos en la carretera”, recalcó.

“Mi objetivo en Tokio es llegar a conseguir una medalla, he trabajado durante años por esta oportunidad y quiero conseguirlo. Representar al Perú es maravilloso, estoy orgulloso de poder ser parte de la delegación peruana en los Juegos Paralímpicos y voy a dar todo por conseguir una presea”, manifestó el para ciclista.

