Tras su dolorosa ausencia en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Inés Melchor se prepara para la participación que debe poner un punto final a su exitosa carrera deportiva: Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Aún recuperándose de su lesión en la columna, la fondista peruana tiene claro su objetivo de triunfar en el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario.

En conversación con Perú21, la atleta nacional habló sobre su recuperación, sus proyectos futuros y su retiro.

¿Cómo va el proceso de recuperación y cuáles son tus expectativas?

Todavía no estoy recuperada del todo. Por ahora, no estoy trotando. Solo estoy haciendo elíptica y bicicleta. Me han dicho que, para octubre, debería empezar a realizar trotes de una hora. La proyección es que, a fin de año, pueda estar 100% recuperada. Quiero llegar bien a Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y correr mi última competencia de alto nivel. Mi deseo es superar por completo esta lesión y luego prepararme en España.

Tú eras una de las cartas de la delegación peruana para ganar oro en Lima 2019, ¿cómo te sientes ahora poco más de un mes después de la competencia?

Ha sido duro, pero ahora estoy más tranquila. Agoté todos los recursos y terapias posibles para poder llegar; sin embargo, no se pudo. Lo que quiero es recuperarme bien, sobre todo por mi salud. Si no llego a tratarme bien, la lesión puede convertirse en un principio de hernia. Me afectó no poder participar. Pero, gracias a Dios, recibí el apoyo de mi familia y mi entrenador.

¿Qué impresiones te dejaron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima?

Estuvieron muy bien organizados. Todo fue tal como lo esperábamos. A nivel competitivo también. Después de esto, queda claro que el país puede organizar otros eventos deportivos más o igual de importantes. Hemos demostrado lo mejor. Seguí mucho las competencias de nado sincronizado y bádminton.

Ines Melchor en competencia.

Tienes todo planificado para terminar tu carrera en Tokio 2020, ¿a qué te dedicarás luego?

Después de más de 20 años dedicados al deporte, voy a tener más tiempo para dedicar a mi familia, mis padres y mis hermanos. Una vez deje el fondismo profesionalmente, me gustaría ejercer mi carrera de abogacía y especializarme en el área de Derecho Registral. No quiero litigar, es más administrativo. No soy mucho de confrontaciones. Lo veo más tranquilo. Aunque también me llama mucho la atención el Derecho Ambiental.

Naciste en Huancavelica, pero toda tu vida la has vivido en Huancayo, ¿sientes que los deportistas aún deben llegar a la capital para crecer profesionalmente?

Actualmente, ya se ha descentralizado el tema. Los centros de alto rendimiento de maratón están en los departamentos que tienen cierta altura. Eso es positivo. Además, se trata de lugares estratégicos para descubrir talentos nacionales. Hoy en día, un atleta que quiera hacer fondismo no tiene que viajar a Lima para preparase.

¿Qué crees que es lo indispensable para alguien que desee dedicarse al fondismo?

Es importante la voluntad, la disciplina y la perseverancia. Siempre corremos por un motivo. A mí me motivó mucho mi papá. Huancayo es considerado cuna de fondistas y su sueño era que uno de sus hijos sea deportista destacado. Desde que empecé, él siempre fue muy entusiasta.

La gran mayoría de medallistas de la delegación peruana de Lima 2019 tienen otra profesión o están estudiando una carrera. En tu caso, que eres abogada, ¿consideras esto algo positivo o es una señal que en Perú no se puede vivir del deporte?

Uno tiene que probarse en varios aspectos, no solo en el deporte. Siempre he pensado que todo atleta debería estudiar, ya que más adelante puede ser de utilidad. El sistema peruano de remuneración al deportista no se percibe como un pago, sino como un apoyo.

Tu documental ‘Prueba de fondo’ fue todo un éxito. Sin embargo, la producción no se trata solo sobre ti, sino también vemos los testimonios de otras deportistas.

Muchos fanáticos ven los triunfos de los atletas y lo celebran con nosotros, pero no saben exactamente todo lo que se ha trabajado para llegar a ese momento. Tenemos distintas historias y no todos somos escuchados.

¿Qué tan importante es el apoyo de la familia para un deportista?

En mi caso, mi papá me motivó muchísimo. Él me llevaba y me acompañaba a los entrenamientos. También es importante que el sistema educativo ayude a formar deportistas y que no se enfoque solo en conocimientos teóricos y académicos.

El joven clavadista mexicano Kevin Berlín (18), quien ganó el oro en Lima 2019, se animó a confesar lo que pocos deportistas son capaces de decir: es flojo y a mucho orgullo. ¿Qué opinas? ¿Crees que es irresponsable que un profesional piense de esta manera?

Si quieres mantener un nivel competitivo por años, lo más adecuado es que entrenes para ello. Hay personas que tienen talento natural, pero si este no se entrena, termina siendo superado por el talento trabajado. Eso pasa mucho a nivel escolar. Compiten sin entrenar y los resultados terminan siendo negativos. Como no les gusta, los escolares no van entrenar y lo sienten como una obligación. A mí no me gustaba correr, pero un día el profesor dijo que el que no corría sacaba 00 (risas). Ya después le agarré el gusto.

DATOS:

-Inés Melchor participará simbólicamente de la maratón Bimbo Global Energy Race 2019 el próximo 22 de setiembre en el Parque Combate de Abtao.

-Por cada kilómetro recorrido en este evento deportivo, se donará dos rebanadas de pan al Banco de Alimentos.