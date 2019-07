Dolor nacional: El llanto de Inés Melchor tras quedar fuera de la maratón de los Panamericanos Lima 2019

Lo sufre todo el Perú. Una lesión en la espalda alejó a la atleta Inés Melchor de su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019. La destacada atleta no participará de los 42 kilómetros que este sábado correrán los atletas de las distintas selecciones participantes.

Ante esta mala noticia, Inés Melchor no pudo contener el llanto en una entrevista con RPP. “La molestia empezó el 16 de julio y de ahí hemos estado intentándolo justamente con la doctora con diferentes tratamientos, pero…”, señaló la atleta entre sollozos.

“Estuve con los médicos y ayer decidimos tras los resultados, no estar presentes”, agregó la actual récord sudamericano de Maratón.

La atleta nacional de 32 años incluso dijo que viajó al extranjero para llegar lo mejor posible a su especialidad. “Me he preparado mucho para correr la Maratón en Lima en el Panamericano, incluso entrené en el extranjero para llegar lo mejor posible”, contó.

Sin fecha de recuperación

Melchor manifestó que aún no sabe cuánto tiempo tardará su recuperación por su lesión en la espalda. “Aún no sé cuánto tiempo será el proceso de recuperación. Me falta pasar un examen, de acuerdo A eso voy a ver qué tiempo me voy a demorar para recuperarme”, dijo, y agregó que su familia es “su fortaleza” en este mal momento anímico que atraviesa.

