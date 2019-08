¡Sigue EN VIVO el debut de Perú en fútbol 7 en los Parapanamericanos Lima 2019!

Futbol 7 en los Parapanamericanos Lima 2019 EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE este sábado 24 de agosto desde la cancha de rugby de Villa María de Triunfo a partir de las 9:30 am. (hora peruana) sigue el debut de la selección peruana en esta disciplina para deportiva a través de la señal de Latina, TV Perú, Movistar TV 19, Panamericana y el streamign de ESPN.

El fútbol 7 es una versión adaptada del fútbol dirigido a atletas con parálisis cerebral u otros trastornos neurológicos, tales como, derrame cerebral y daño cerebral traumático, incluidos en las clases FT1 hasta la FT3. Cada equipo debe tener a un jugador de clase FT1 en el campo de juego y no se permite tener a más de un jugador de clase FT3 en juego.

Futbol 7 en los Parapanamericanos Lima 2019 | horas en el mundo



Perú 9:30 am. / 11:30 am. / 1:30 pm. | Latina, TV Perú, Movistar TV 19, Panamericana, ESPN (Streaming)

México 9:30 am. / 11:30 am. / 1:30 pm. |

Ecuador 9:30 am. / 11:30 am. / 1:30 pm. |

Colombia 9:30 am. / 11:30 am. / 1:30 pm. |

Bolivia 10:30 am. / 12:30 pm. / 2:30 pm. |

Chile 10:30 am. / 12:30 pm. / 2:30 pm. |

Paraguay 10:30 am. / 12:30 pm. / 2:30 pm. |

Venezuela 10:30 am. / 12:30 pm. / 2:30 pm. |

Brasil 11:30 am. / 1:30 pm. / 3:30 pm. |

Argentina 11:30 am. / 1:30 pm. / 3:30 pm. |

Uruguay 11:30 am. / 1:30 pm. / 3:30 pm. |

España 4:30 pm. / 6:30 pm. / 8:30 pm. |

Duro estreno es el que tendrá la selección peruana de fútbol 7 para personas con parálisis cerebral, que tendrán que hacerle frente al tres veces ganador de la medalla de oro parapanamericana Brasil, equipo que llega con todas sus figuras dispuesto a hacer prevalecer su condición de mejor equipo del continente.

Los para futbolistas peruanos, dirigidos por Roberto Drago, intentarán hacer respetar la casa en el partido que abre la jornada sabatina y demostrar que, a pesar de lo poco que se conoce de ellos, están para grandes cosas.

Venezuela vs. Argentina y Estados Unidos vs. Colombia son los otros partidos de este deporte que se jugarán este sábado en Villa María del Triunfo. Recordemos que esta primera fase se juega en el formato de todos contra todos y los cuatro mejores irán a la semifinal para pelear el cupo a la gran final y la chance de colgarse una medalla.

Futbol 7 en los Parapanamericanos Lima 2019 | Rol de partidos de este sábado 24 de agosto

Lugar: Campo de Rugby de Villa María del Triunfo



Brasil vs. Perú

Hora: 9:30 am.



Venezuela vs. Argentina

Hora: 11:30 am.



Estados Unidos vs. Colombia

Hora: 1:30 pm.

Futbol 7 en los Parapanamericanos Lima 2019 | Precio de entradas



Regluar - A - S/. 10

Menores de 18 - A - S/. 5

Adulto mayor - A - S/. 5

Asiento de Silla de Ruedas - S/. 5

Acompañante de asiento de silla de ruedas - S/. 5

