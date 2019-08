Frontón en Lima 2019 EN VIVO desde Villa María del Triunfo por los Juegos Panamericanos

Frontón en Lima 2019 se juega EN VIVO este jueves 8 de agosto desde las 9:00 a.m. (hora peruana) en el Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo en el día 16 de los Juegos Panamericanos. No te pierdas la participación de los equipos peruanos a través de las transmisiones de Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19 y la señal streaming de ESPN.

Si en los Juegos Panamericanos Lima 2019 hay una disciplina que se llame frontón peruano, no puede haber un representante rojiblanco en las instancias finales. La Pelota Vasca como se le conoce al conglomerado de modalidades de este deporte, tendrá acción este jueves y no puedes perderte ningún detalle de la participación bicolor.

Frontón en Lima 2019 | Horarios en el mundo



Perú 9:00 am. | Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19, ESPN (streaming)

México 9:00 a.m. |

Ecuador 9:00 a.m. |

Colombia 9:00 a.m. |

Bolivia 10:00 a.m. |

Paraguay 10:00 a.m. |

Venezuela 10:00 a.m. |

Brasil 11:00 a.m. |

Argentina 11:00 a.m. |

Chile 11:00 a.m. |

Uruguay 11:00 a.m. |

España 4:00 p.m. |

Este jueves 8 de agosto, el frontón peruano tendrá participación en cinco modalidades: cuatro en equipos (Frontenis dobles masculino, pelota de cuero dobles frontón masculino, pelota de goma dobles frontón femenino y pelota de goma dobles trinquete masculino" y una sola con Rodrigo Carrasco en individual (Pelota de goma individual frontón masculino).

Este jueves será el último día de competencias preliminares y en la que los peruanos tienen la chance de meterse en la pelea por medallas, las mismas que se definirán este viernes (bronce) y sábado (oro y plata). Un deporte poco conocido en Perú pero con representantes de alto vuelo.

Frontón en Lima 2019 | Participación de los peruanos este jueves 8 de agosto



Frontenis dobles masculino

Chile vs. Perú

Clasificatoria

Hora: 9:00 a.m.



Pelota de cuero Dobles Frontón masculino

México vs. Perú

Clasificatoria

Hora. 10:00 a.m.

Pelota de goma individual frontón masculino

Alejandro González (CUB) vs. Rodrigo Carrasco (PER)

Clasificatoria - Grupo B

Hora: 2:00 p.m.



Pelota de goma dobles frontón femenino

Chile vs. Perú

Clasificatoria

Hora: 2:00 p.m.



Pelota de goma dobles trinquete masculino

Uruguay vs. Perú

Clasificatoria

Hora: 3:00 p.m.



Frontón en Lima 2019 | precio de entradas para este jueves 8 de agosto

Entrada Precio Regular – A S/. 20 Menores de 18 – A S/. 10 Adulto mayor – A S/. 10 Asiento Accesible – SR S/. 10 Acompañante Asiento Accesible – ASR S/. 10

Frontón en Lima 2019 | mapa del evento de este jueves 8 de agosto

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: