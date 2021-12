Los casos de contagio por coronavirus (COVID-19) volvieron a aumentar en los últimos meses y ello también provocó un mayor número de víctimas fatales. Esta vez, una mala noticia para el deporte llegó desde Bélgica: Frederic Sinistra, tres veces campeón mundial de kickboxing, perdió la vida como consecuencia de la temible enfermedad.

Según reveló la prensa de su país, el hombre de 41 años se infectó y los síntomas lo afectaron mucho, motivo por el cual tuvo que ser internado en un hospital en el pasado mes de noviembre. El atleta fue recibiendo el tratamiento adecuado para poder sobreponerse, pero no cambió su postura en contra de las vacunas.

Los medios informaron que Frederic Sinistra, luego de evitar recibir las dosis de prevención para la COVID-19, finalmente recibió el alta médica un tiempo después. “Me piden novedades y les agradezco de corazón. Me siento cada vez mejor, me están cuidando bien. ¿La presa o el depredador? Mi perspectiva es exactamente la misma que en esta vida”, había expresado el peleador en sus redes sociales en aquel momento.

“No es necesario que te diga mi elección. La marcha hacia adelante ha estado en su lugar desde que nací prematuro y seguiré luchando hasta la muerte como un hombre, sin rendirme nunca y morir sin arrepentimientos... Fuerza y honor”, agregó en aquel post.

Sin embargo, luego de unos días junto a su familia, las secuelas provocadas por el coronavirus empezaron a notarse. De acuerdo a Telegraaf, el destacado representante del kickboxing tuvo un problema en los pulmones y ya no pudo resistir. La muerte de Frederic Sinistra, el pasado 16 de diciembre, ha generado un gran impacto y sus seguidores expresaron su pesar.