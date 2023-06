Cuando Franklin Limas Salazar, un joven boxeador de 28 años que fue campeón nacional en tres oportunidades, regresó a su natal Satipo luego de representar al Perú en este deporte lejos de nuestras tierras, se topó con una realidad dura: el box peruano estaba muriendo. Su formador y entrenador, de avanzada edad, ya no podía enseñar a los jóvenes en Satipo, como hizo con él años atrás. Fue entonces que decidió tomar la posta.

Así, en 2018 empieza a entrenar a jóvenes interesados en el deporte de los puños, arrancando con seis alumnos. Pero al poco tiempo decidió plantearse metas más ambiciosas: así nació la idea de ‘Boxeo en el Vraem’. “Ni bien empecé a trabajar con algunos niños y jóvenes, uno de mis pupilos me dice ‘profesor, yo quiero ser como tú, quiero ser campeón nacional’, y eso me obligó a reforzar mi proyecto”, sostiene.

Franklin comenzó desde cero, en el mismo local del profesor Pablo Mimbela Jurado, su maestro. La meta de revivir la pasión por el boxeo en Satipo lo ha llevado lejos: hoy son más de 100 alumnos de cuatro colegios quienes vienen aprendiendo con él los secretos del deporte de los puños. Son el futuro del boxeo, no solo en Satipo. En Lima, de estas escuelas, hay poco y casi nada.

Franklin Limas también brinda charlas a los jóvenes estudiantes del Vraem, hablando de la importancia de la disciplina y la perseverancia, tanto en el deporte como en la vida.

Idea con pegada

La idea de ‘Boxeo en el Vraem’, obtuvo también un premio del Ministerio de Educación: la Secretaría Nacional de la Juventud le otorgó el Premio Nacional de la Juventud (Senaju) Yenuri Chiguala Cruz, en la categoría Deportes. El objetivo era claro: promover la práctica del boxeo, mejorar el desempeño deportivo en la zona y la calidad de vida de niños, jóvenes y adolescentes del Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). El premio lo ha ayudado a darle difusión a su academia y a librarlo de algunos problemas económicos que lo apretaban.

“Gracias al premio, logramos comprar equipos, material e indumentaria, mejoramos el gimnasio y pudimos organizar eventos para promocionar el box. Me ayudó bastante a mejorar las condiciones en que entrenaba y, sobre todo, a elaborar nuevos proyectos para impulsar este deporte. Ahora estoy con el torneo Intercolegios, planificado para el 27 y 28 de julio, un campeonato escolar que ha movilizado a los estudiantes de la zona”, expresa.

El premio le dio, pues, visibilidad, ganar presencia en Satipo y a ser reconocido hasta por el alcalde de la localidad. Pero no todo es un jardín de rosas... “No contamos con apoyo del Estado más allá del reconocimiento de Senaju, que al menos nos dio la oportunidad de difundir el boxeo”, insiste Limas.





Ganadores sin premio

La idea de ‘Boxeo en el Vraem’ no fue concebida como un emprendimiento de negocio, confiesa Limas, sino como una manera de difundir este deporte: “Lo que me motivó inicialmente era evitar que muriera el boxeo en Satipo, porque cuando empecé, yo no le cobraba nada a los chicos que venían a entrenar conmigo. Ahora cobramos dos soles por alumno, no será mucho, pero es que estamos más enfocados en inculcar cultura deportiva, incentivar la práctica del box y a sumar más gente que lo practique”.

La iniciativa ha dado ya sus primeros frutos a nivel deportivo: “El alumno que me dijo que quería ser campeón nacional lo logró en 2019, en setiembre. Campeonó y fue elegido como el mejor boxeador joven por los medios que cubrieron el torneo. Entonces, sí tenemos resultados que validan nuestro proyecto”, afirma con inocultable orgullo.

“Hoy tengo dos pre seleccionados, Plinio Camposano y Jhon Limas, invitados a esta preselección, pero el boxeo, la federación, no tiene un presupuesto como para mantenerlos en Lima siguiendo un entrenamiento más calificado. Espero que el IPD decida apoyarlos. La Federación hace lo que puede, que no es mucho, pero mientras tanto ellos entrenan conmigo para no perder la forma. Jhon Limas es categoría juvenil, de 51 kilos, Peso Mosca, y Plinio Camposano, 57 kilogramos, ya mayor de edad”, señala.

“Buscamos que el Vraem sea visto como cuna de campeones y ya no por el narcotráfico” , asegura Franklin Limas Salazar.





Golpe al destino

Entre los planes que Franklin Limas está a punto de concretar, figura un interescolar que duraría dos días solamente, pero que serviría para reclutar adeptos o aficionados al deporte de los puños. “El evento será de dos días, de los cuatro colegios vamos a elegir de cada categoría a los mejores para concursar entre colegios. En la final ya tocaría el boxeo a nivel profesional”, apunta.

El evento está planificado para este 27 y 28 de julio en el Coliseo Shirampari, en el cual participarán los colegios Rafael Gastelua, Francisco Irazola, José Olaya y Divino Niño Jesús.

Boxeo Intercolegios de 'Boxeo en el Vraem'.

“Mi sueño es crear el Centro de Alto Rendimiento de Boxeo y profesionalizar el box en Satipo, promover deportistas, que mis alumnos representen a Perú en otros países, tal como logré hacerlo yo... sobresalir boxeando, es decir”, indica con la esperanza de recibir el apoyo de instituciones y autoridades.





VIDEO SUGERIDO: