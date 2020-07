Un escándalo más se suma a la lista en la carrera del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. tras ser suspendido de forma indefinida por la Comisión Atlética de Nevada y de Arizona, por lo que no podrá pelear en dos de las plazas más importantes en los Estados Unidos.

Después de conocer la sanción, el deportista habló y consideró que la sanción impuesta por la Comisión de Boxeo en Nevada es injusta, pues no ha hecho nada malo y aclaró que no se realizó los exámenes antidoping porque no tenía licencia.

En entrevista con el programa ‘No puedes jugar boxeo’, Julio César Chávez Jr habló de la suspensión indefinida. El abogado del pugilista ya presentó una demanda en contra de la Comisión de Boxeo en Nevada; y buscarán apelar la sanción, demostrarán que nunca estuvo bajo la influencia de alguna sustancia y que toda la situación que lo rodea ‘es un error’.

“Mi abogado en Nevada ya metió creo la demanda contra (la Comisión de) Nevada diciendo que no hay nada, que nosotros hayamos hecho algo malo. Todos los antidoping han salido negativos. Hemos estado abiertos a todo. Pienso que cualquier Comisión en Estados Unidos, que no sea la de Nevada, si ven el caso van a darme permiso porque nunca he hecho nada malo”, comentó Julio César Chávez Jr.

Cabe recordar que a finales del 2019, Julio César Chávez Jr de igual forma se negó a hacer la prueba de antidoping previo a medirse a Daniel Jacobs. Cambió de sede la pelea, se realizó en Arizona y aunque sí pudo subir al ring perdió en el sexto round por KO técnico.

VIDEO RECOMENDADO

Alejandro Speitzer interpreta a Darío en "Oscuro deseo"