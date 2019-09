Errol Spence Jr. vs. Shawn Porter EN VIVO ONLINE | Sigue la pelea de boxeo que se disputará este sábado, desde las 9:00 de la noche (hora peruana), en el Staples Center de Los Ángeles, California, por los cinturones CMB y FIB de peso wélter.

La contienda entre Errol Spence Jr. y Shawn Porter será el evento estelar del Premier Boxing Champions, que será transmitido en Latinoamérica por ESPN Knockout, mientras que en Estados Unidos se verá por FOX PPV y en México por FOX Premium.

La batalla entre Errol Spence Jr. vs. Shawn Porter se podría catalogar como la mejor del año. Hasta el momento no ha habido una lucha tan pareja y técnica entre dos grandes campeones con talento y trayectoria.

El estadounidense de 29 años Errol Spence Jr. (25-0, 21 KOs), triple campeón estadounidense amateur consecutivo en el peso wélter y deportista olímpico en Londres 2012, comentó durante la conferencia de prensa que noqueara a su rival.

“Todo lo que he dicho lo he hecho en el ring. Espero un nocaut y eso es lo que va a pasar el 28 de septiembre. Quiero dejar huella y ser la primera persona en noquear a Shawn. Le mostré a la gente que tengo grandes habilidades ante Mikey García, ahora quiero que me recuerden por mi poder", expresó Errol Spence, nacido en Long Island, Nueva York.

“Soy diferente a cualquier peleador que Shawn se haya enfrentado No soy Keith Thurman o Danny García. Shawn ha tenido peleas cerradas con buenos peleadores, pero voy a mostrarle algo que nunca antes ha visto”, comentó Errol Spence lleno de seguridad y confianza.

El también estadounidense de 31 años Shawn Porter (30-2-1, 17 KOs), con récord amateur, en peso mediano, de 276-14, está relegado de Errol Spence Jr. según las apuestas. Aunque esa información no le parece preocupar a Porter pues cataloga que no será noqueado.

“No noqueó a Mikey García, que es peso ligero... no me noqueará a mi en el wélter. Su padre habló mucho y quiero noquearlo. Después del sábado me llamarán ‘showtopper’. Puedo prometerlo”, declaró animoso Porter durante la conferencia de prensa.

“El noreste de Ohio siempre ha sido desfavorecido. Todos trabajan allí y siempre lo hacemos lo mejor que podemos. Así crecí y así es como mi padre me crió. Nunca me permitió rehuir cualquier desafío, así he vivido siempre”, habló Shawn Porter, nacido en Akron, Ohio.