Un mal rato y una humillación en público sufrió el fondista y entrenador de atletismo José Luis Chauca Ascues cuando era entrevistado por Radio Running Perú después de una competencia en la sierra de nuestro país. El hecho se registró el pasado viernes al promediar el mediodía a través de una transmisión en vivo en Facebook.

El deportista cuzqueño brindaba declaraciones sobre el rendimiento del equipo de hombres y mujeres a una reportera cuando unos gritos interrumpieron la conversación.

“Pienso que hemos hecho un buen papel. Los chicos han demostrado un gran potencial pues vienen trabajando con los atletas. Hay un detalle que quiero aclarar de por qué tres chicos y cuatro chicas viajan. Esto ha sido determinado por cuestiones médicas. El detalle está en que el chico que se quedó está inscrito pero no pasó el examen médico. Tenían que ser cuatro, pero eso ya no lo maneja la federación, sino la parte médica, si no tienes el aval no puedes viajar. El otro chico venía preparándose bien pero lamentablemente, por cuestiones médicas no pudo viajar. Las chicas...” relataba Chauca.

En ese instante se logra oír unos gritos dirigidos hacia el entrenador. “Ven acá, caramba. ¡José Luis, oye si yo te llamo, tú vienes! Anda a buscar la mochila de María”, se escucha en la transmisión. Acto seguido, el entrenador abandona la entrevista sin siquiera poder despedirse. El video de este incidente fue compartido en redes sociales como Twitter y Facebook.

De acuerdo con la entrevistadora, la persona que gritó a Chauca durante la entrevista fue María ‘Marita’ Letts, tesorera de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo (FEDEPEATLE). Ella le ordenaba al entrenador que recoja una mochila mediante gritos.

Al ver estas imágenes colocadas en Facebook, muchos usuarios pidieron la intervención de la FEDEPEATLE tome cartas en el asunto sobre este incidente.