Nolberto Solano está en el ojo de la tormenta por incumplir con el aislamiento social obligatorio dispuesto el Gobierno. El integrante del comando técnico de la selección peruana ha recibido críticas a través de redes sociales y Luis Horna, extenista nacional, ha sido el más severo con el ‘Maestrito’.

“¡Esto es el colmo! ¿Es totalmente inaceptable, la gran mayoría del pueblo peruano está acatando la orden y ustedes en una fiesta? No me jodas...”, inició el ex jugador del combinado nacional mediante su cuenta en Facebook.

A continuación, Lucho Horna duda sobre si ‘Ñol’ Solano está atento al desarrollo de las noticias y los problemas que tienen los peruanos, quienes tienen dificultades para cumplir con los deberes en casa.

“¿Será que no ven las noticias, no te das cuenta de lo que está pasando? ¡Hay gente que no tiene agua ni para lavarse las manos, gente que está viviendo con 1 kilo de arroz y 1 kilo de papa para toda su familia y se quedan en cuarentena! ¿Y tú en tu casa de La Molina o en la casa de un compadre celebrando cómo si nada?”, añadió.

Horna también cuestionó la falta de empatía de ‘Nobby’ Solano y lo trasladó a una situación en el ámbito profesional. “¿Después pretendes pedirles a tus jugadores que no salgan antes de un partido?”, señaló.

Por último, el extenista también quedó sorprendido con la explicación del exentrenador de la selección peruana Sub 23, mientras brindaba una entrevista posterior a la intervención.

“¡Es tan limitada tu excusa que mejor quédate callado! Cómo vas a comparar tu situación con la de un periodista que tiene que salir a cumplir su labor. ‘Ellos tienen permiso de transitar’. ¡Cállate!”, concluyó Lucho Horna.

