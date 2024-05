De Moyobamba para el mundo. Katerin Olivera sigue cosechando alegrías para el Perú tras ubicarse entre las mejores en el Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas. El evento, organizado por la Federación Peruana de Levantamiento de Pesas , reunió a deportistas de todo el mundo en el Polideportivo 3 de la sede Legado Videna.

Como se recuerda, este año Perú será sede de cuatro mundiales. El primero de ellos será el Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas U17, que se desarrolló el 22 y 26 de mayo en la sede Legado Videna. Este evento permitió que los aficionados y el público en general pueda disfrutar de forma gratuita este certamen, en el que participarán 248 deportistas de 51 países.

La Federación Peruana de Levantamiento de Pesas busca superar la elogiada organización del Grand Prix Lima 2019, que aglutinó a los mejores pesistas en la categoría absoluta y que contó con el aval del gobierno central.

Katerin Olivera

Katerin Olivera levantó casi el doble de su peso natural y logró una de las máximas hazañas de su carrera profesional, ubicándose entre las cinco mejores del mundo en la categoría 49 kg., tras alzar 90 kg. en su último intento en el envión. De esta manera, la peruana dio pelea a sus rivales de España, Francia, Brasil y Turkmenistán.

Asimismo, Katerin Olivera se quedó con el sexto puesto en el total de su categoría, luego de levantar un peso combinado de 158 kg., ratificando su crecimiento profesional, tras ganar la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2024.

Katerin Olivera es natural de Moyobamba y actualmente vive en la Villa Deportiva Nacional (Videna). Ella fue reclutada por el equipo técnico de la Federación Peruana de Levantamiento de Pesas, hace cuatro años, en el marco de los campeonatos virtuales internos que se promovieron en la época de la pandemia.

En el 2021, Katerin logró 12 medallas de oro en el ‘Open Colombia para el Mundo Sub 15 y Sub 17 y Copa Panamericana Sub 15 y Sub 17′ de Levantamiento de pesa. La peruana se hizo con las medallas de oro en arranque, envión y total en los 40 kg., durante su presentación en las cuatro competencias que organizó Colombia de manera virtual.

Perú estuvo representado por 19 pesistas que compitieron durante cinco días en el Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas, realizado en el Polideportivo 3 de la sede Legado Videna. En este recinto de nivel panamericano se dieron cita 284 deportistas, procedentes de 51 países.

Los amantes del deporte llenaron las gradas del Polideportivo 3 de la sede Legado Videna, disfrutaron de manera gratuita del espectáculo deportivo, que significó el inicio de una serie de mundiales que acogerá el Perú en el 2024.





