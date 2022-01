El caso de Novak Djokovic sigue despertando polémica en el mundo del deporte, luego de su detención en Australia, por no revelar si había recibido las vacunas de prevención contra el coronavirus (COVID-19) y presentar una exención médica para participar en el Melbourne Summer Set. Ante esa situación, las autoridades locales reaccionaron y decidieron mantener aislado al tenista.

Según se pudo conocer, el atleta se encuentra en el The Park Hotel y está incomunicado, a la espera de que se confirme si será deportado o no. La noticia ha provocado distintas reacciones a nivel mundial, y si bien hubo críticas hacia ‘Nole’, también hay un sector de personas que decidió apoyarlo.

Los fanáticos del tenista serbio llegaron hasta los alrededores de la zona donde se encuentra, bajo la atenta supervisión de las autoridades del orden, para respaldarlo. Novak Djokovic notó lo que venía ocurriendo y finalmente decidió reaccionar: hizo algunos gestos con los brazos desde la ventana de su habitación.

Por ahora, la presencia del deportista en el Australian Open es incierta, puesto que recién el lunes se tomaría la decisión final sobre su deportación. En primera instancia, el gobierno de Australia había confirmado dicha postura legal, pero los abogados de ‘Nole’ apelaron la disposición.

La reacción de Novak Djokovic desde el hotel donde permanece aislado. (Video: ESPN)

Rafael Nadal analizó el caso de Djokovic

Tras debutar en Melbourne Summer Set, Rafael Nadal se refirió a lo ocurrido con Novak Djokovic. “No me gusta lo que está pasando, por supuesto. Cada uno puede ser libre de tomar sus decisiones; sin embargo, también habrá que aceptar las consecuencias. Si cumples con las normas, si te vacunas, podrás estar aquí. Puedes jugar el Open de Australia y en donde sea. El mundo ya ha sufrido lo suficiente como para no seguir las normas. Todos hemos pasado por momentos realmente duros”, explicó.

“Bastante gente ha tenido que vivir en un duro aislamiento y otros no han podido volver a casa por un largo tiempo. Yo creo en lo que dicen los profesionales que saben de medicina. Si ellos aseguran que nos tenemos que vacunar, pues nos tenemos que vacunar”, sentenció ‘Rafa’.