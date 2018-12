Canelo Álvarez vs. Rocky Fielding EN VIVO ONLINE vía Space por el título supermediano de la AMB

'Canelo' Álvarez vs Rocky Fielding EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue la pelea por el título supermediano de la AMB, este sábado 15 de diciembre desde las 8:45 p.m. (hora peruana y local). La transmisión estará a cargo de Space. Para ver boxeo en vivo como este duelo, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.



El Madison Square Garden de Nueva York será el escenario para ver en acción a dos de los mejores exponentes del boxeo. El británico Rocky Fielding, que hará su primera presentación fuera de Europa, pondrá en juego su cinturón frente al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez.

'Canelo' Álvarez vs Rocky Fielding: horarios y canales de la pelea



Perú: 8:45 p.m. Space (518 y 1518 en DirecTV, 128 y 732 en Movistar TV, 13 y 594 en Claro TV).

España: 3:45 am del domingo (DAZN)

México: 7:45 p.m. (Space, TV Azteca, Televisa)

Costa Rica: 7:45 p.m. (Space)

Colombia: 8:45 p.m. (Space)

Ecuador: 8:45 p.m. (Space)

Panamá: 8:45 p.m. (RPCTV)

Estados Unidos: 8:45 p.m. (DAZN)

Argentina: 10:45 p.m (TNT Sports)

Uruguay: 10:45 p.m. (Fox Action)

Chile: (10:45 p.m. (Space)

El boxeador natural de Jalisco pasa por uno de sus mejores momentos en su carrera y podría adjudicarse su tercer título en una división diferente. 'Canelo Álvarez' posee los cinturones de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Internacional de Boxeo (OIB), tras una victoria en septiembre pasado frente al kazajo Gennady Golovkin.

Saúl Álvarez subirá de 160 libras a 169 para medirse con Rocky Fielding, a quien enalteció en la conferencia de prensa. "Muchos no le dan el crédito que Fielding merece, yo sí se lo doy y por ello me preparé como siempre. Me gustan los retos y estamos listos para esto", dijo 'Canelo'.

Álvarez, de 28 años, registra 50 victorias, y 34 de ellas por nocaut. "Fui a Alemania y gané el título mundial cuando nadie me daba una oportunidad. Es lo mismo aquí, pero me he preparado bien y creo en mí mismo", afirmó Rocky Fielding, que acumula 27 triunfos, 15 de ellos por nocaut.