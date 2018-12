Canelo Álvarez vs. Rocky Fielding EN VIVO ONLINE: Por título Supermediano de la AMB desde Nueva York | El boxeador mexicano Canelo Álvarez se vuelve a poner los guantes este 2018 para subir al ring frente al británico Rocky Fielding este sábado 15 de diciembre desde las 20 horas locales. Conoce todos los detales de la imperdible pelea por el título Supermediano de la AMB a disputarse en el mítico Madison Square Garden de New York.

El Canelo Álvarez vs. Rocky Fielding cerrará un año en el que el deporte pugilístico tuvo emocionantes peleas. Una de las más llamativas la protagonizó Canelo Álvarez , quien derrotó al kazajo Gennady Golovkin por decisión mayoritaria y pudo obtener los títulos medianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Internacional de Boxeo (OIB).

Rocky Fielding, de 31 años, tendrá su primera defensa del título de peso Supermediano de la AMB, el cual mereció el pasado 14 de julio tras vencer al alemán Tyron Zauge por nocaut técnico (TKO). Por su cuenta, Canelo Álvarez subió de división -de 70 kilos a 75- para poder tentar el cinturón de peso Supermediano.

Canelo Álvarez protagonizará una interesante pelea ante el británico Rocky Fielding este sábado 15 de diciembre desde las 19:45 horas locales, vía Space, TV Azteca y Televisa en México Canelo Álvarez protagonizará una interesante pelea ante el británico Rocky Fielding este sábado 15 de diciembre desde las 19:45 horas locales, vía Space, TV Azteca y Televisa en México Canelo Álvarez protagonizará una interesante pelea ante el británico Rocky Fielding este sábado 15 de diciembre desde las 19:45 horas locales, vía Space, TV Azteca y Televisa en México

Canelo Álvarez vs. Rocky Fielding: ¿Cuándo es la esperada pelea?

Tanto Canelo Álvarez como Rocky Fielding han sabido celebrar títulos este 2018. Sin embargo, en la pelea Canelo Álvarez vs. Rocky Fielding solo uno podrá gritar campeón. La AMB, que ofrece en esta oportunidad el cinturón de peso Supermediano en poder de Fielding, designó como la fecha el sábado 15 de diciembre. En algunos países como España o Japón, por otro lado, la pelea podrá ser vista en la madrugada o mañana del domingo 16.

Canelo Álvarez vs. Rocky Fielding: ¿Desde qué hora se puede seguir la pelea?

La pelea Canelo Álvarez vs. Rocky Fielding será el estelar de muchos enfrentamientos en el Madison Square Garden de New York. Sin embargo, la transmisión en México iniciará a las 7:45 p.m. (hora local). En países como Perú, Colombia, Estados Unidos, Panamá y Ecuador la hora para seguir la jornada arranca a las 8:45 p.m. Asimismo, en Argentina, Chile y Uruguay se podrá ver EN VIVO desde las 22:45 horas locales. En España, como hemos mencionado, todo parte desde 3:45 a.m. del domingo.

Canelo Álvarez vs. Rocky Fielding:: ¿Qué canales transmitirán en vivo?



Colombia (8:45 p.m.) Space

Argentina (10:45 p.m) TNT Sports

México (7:45 p.m.) Space, TV Azteca, Televisa

España (3:45 am del domingo) DAZN

Uruguay (10:45 p.m.) Fox Action

Chile (10:45 p.m.) Space

Costa Rica (7:45 p.m.) Space

Ecuador (8:45 p.m.) Space

Panamá (8:45 p.m.) RPCTV

Estados Unidos: (8:45 p.m.) DAZN