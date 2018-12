Saúl 'Canelo' Álvarez y Rocky Fielding se vieron por última vez antes de la pelea de este sábado. Ambos boxeadores combatirán por el título Superwélter de la World Boxing Association (WBA) en el Madison Square Garden de Nueva York.

El mexicano y el británico realizaron el clásico cara a cara en la conferencia de prensa a dos días del esperado combate. El nacido en Guadalajara destacó el nivel del rival que enfrentará este fin de semana.

"Soy un atleta de primer nivel que tiene que adaptarse a cualquier situación. De mi rival debo preocuparme por el peso, su pegada porque es lo que estamos arriesgando. Hay que ver lo que nos muestra", indicó 'Canelo' Álvarez.

El azteca aclaró que no llegará confiado a la pelea, pues respeta mucho a su oponente. "Es importante decir que yo no subestimo a Rocky Fielding. Sé lo que tengo en frente y sé lo que voy a enfrentar. Estoy listo para no tener sorpresas el sábado".



Finalmente, 'Canelo' Álvarez prometió que no decepcionará en cuanto al show respecta. "Siempre me siento con responsabilidad de dar gran espectáculo a la gente. Creo que eso me caracteriza, siempre vengo entrenado para poner todo sobre la mesa. De mi parte, así lo haré", concluyó.



