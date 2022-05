El regreso de Saúl Álvarez al ring generó una expectativa tremenda en millones de mexicanos y sus fanáticos de todo el mundo. Eso sí, unos miles tuvieron la oportunidad de presenciarlo en el T-Mobile Arena, donde ‘Canelo’ fue recibido con una espectacular ovación antes de medirse con Dmitry Bivol.

Después de que el ruso haga su ingreso al pabellón multiusos, fue el turno de Álvarez. El boxeador de 31 años, con un brillante traje rosado, entró a escena y los presentes le dieron una emotiva bienvenida, con gritos, aplausos y palabras de aliento.

No faltó la música mexicana, mientras Canelo Álvarez era elevado por una plataforma especialmente diseñada para su aparición. Ya en la lona, el deportista saludó a sus seguidores y poco después se alistó para combatir con Bivol.

Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol: la previa de la pelea

Este sábado en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Álvarez, el mejor peleador libra por libra del momento, buscará arrebatar el invicto y el cetro de la AMB a un Bivol con buena pegada, ante el cual deberá hacer todo bien para salir adelante.

“He estado toda mi vida en boxeo y he ganado muchas veces, por qué no hacerlo esta vez. Me enfoco solo en la pelea, en hacer una buen combate para los aficionados de boxeo, no en lo que pasará después”, señaló Bivol.

Con 57 triunfos, 39 por nocaut, una derrota y dos empates, ‘Canelo’ pasa por uno de los mejores momentos de su carrera profesional y tratará de confirmarlo ante un Bivol invicto en 19 peleas, de las cuales 11 ganó antes del límite.

A los 31 años, Álvarez es el rostro más visible del boxeo mundial y aunque ha logrado todo en el ring y ha fundado un emporio económico, mantiene el hambre de ir por más. Después de hacerse de todos los cinturones en las 168 libras subió a las 175 con el propósito de repetir la hazaña.