‘Canelo’ Álvarez vs. Daniel Jacobs EN VIVO: ¿Cómo, cuándo y dónde VER la pelea de HOY en Las Vegas?

HOY, a partir de las 20:00 horas en México y Perú, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Daniel Jacobs se enfrentarán en El T-Mobile Arena de Las Vegas por el título Peso Medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación (AMB) y la Federación (FIB).

Perú21 te dará a conocer toda la información sobre el duelo entre Canelo vs. Jacobs, donde el pugilista mexicano pondrá en juego los títulos avalados por el CMB y la AMB. Conoce los horarios en el mundo para seguir en vivo el boxeo; además, los canales de TV que transmitirán en directo para no perderte la pelea, que está pactada para 12 episodios.

‘Canelo’ Álvarez además de ser el gran favorito en las apuestas, será el gran protagonista de la noche en Nevada, Las Vegas. El local donde se llevó a cabo la ceremonia de pesaje estuvo lleno de aficionados y seguidores de los peleadores. En dicho lugar, ambos se enfrascaron en una serie de empujones luego de que subieran a la báscula.

Horarios en el mundo para ver el boxeo en vivo

Perú: 8:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10:00 p.m.

México (DF): 8:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Brasil: 10:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Costa Rica: 7:30 p.m.

Panamá: 9:30 p.m.

Honduras: 9:30 p.m.

El Salvador: 9:30 p.m.

España: 3:00 a.m. (domingo 5 de mayo del 2019)



¿Qué canales de TV transmitirán la pelea en vivo y en directo?

Perú: Space (518 - DirecTV Sports / 732 - Movistar TV / 594 - Claro TV)

España: DAZN

Estados Unidos: DAZN

Colombia: Space (518 - DirecTV Sports / 604 - Movistar TV)

Ecuador: Space (518 - DirecTV Sports)

México: TV Azteca, Televisa y Space (canal 418 de Sky Sports).

Venezuela: Space (518 - DirecTV Sports)

Brasil: DAZN

Chile: Space (518 - DirecTV Sports)

Paraguay: Space (518 - DirecTV Sports)

Uruguay: Space (518 - DirecTV Sports)

Argentina: Space (518 - DirecTV Sports)



Más sobre ‘Canelo’ Álvarez

El pugilista ‘Canelo’ Álvarez, de 28 años, se presenta a la pelea con marca de 51-1-2 y 35 nocauts, mientras que Daniel Jacobs la tiene en 35-2 con 29 fueras de combate.

El pugilista 'Canelo' Álvarez, de 28 años, se presenta a la pelea con marca de 51-1-2 y 35 nocauts. (AFP)

El campéon mexicano se llevará una bolsa de 35 millones de dólares, mientras que Jacobs recibirá 2,5 millones por el contrato firmado, pero llegará hasta los 10 millones de dólares con el contrato que tiene con la cadena DAZN.

La serie de empujones inició después de que en vez de pararse frente a frente, cada uno recargó su cabeza contra el rival, y Jacobs aventó a ‘Canelo’, quien respondió con otro empujón.

En ese momento el equipo de ayudantes de los dos peleadores se entrometió para separarlos. Muchas personas se entusiasmaron pero otros dijeron que parecía una actuación de ambos, tal como se acostumbra a hacer en cada ceremonia de pesaje para dar mayor publicidad a la pelea.

La misma situación la vivió el ‘Canelo’ cuando subió a la báscula para le pelea contra Gennady Golovkin.

Luego de la pelea, ‘Canelo’ dijo que se siente seguro del triunfo, ya que desde el momento en que posó su cabeza sobre la de Jacobs, dijo que "percibí que tiene miedo, espero que él salga con intención de noquearme para hacer una buena pelea, pero no lo logrará, no podrá ser mejor que yo".

Mientras que Jacobs indicó que "sólo le di una muestra de lo que le pasará mañana" durante el combate y agregó que "no quiero hablar de más, porque mañana será mis puños los que hablen".



Más sobre Daniel Jacobs

Daniel Jacobs , que alcanzó las 160 libras lucía musculoso y en gran forma, mientras que ‘Canelo’ se lucía más delgado, por lo que es posible que durante las horas que faltan para el inicio de la pelea el mexicano se recupere y suba al cuadrilátero con mayor peso que su rival.

Daniel Jacobs alcanza un récord de 35-2 con 29 fueras de combate. (AFP)

En un segundo pesaje realizado el sábado por la mañana a las 8:00 a.m., se indicó que el límite de peso es de 170 libras.

Si alguno de los dos peleadores supera el límite, deberá pagar 100.000 dólares por cada libra de exceso hasta un máximo de un millón de dólares si no se presenta al pesaje.

‘Canelo’ recientemente firmó un contrato de 365 millones de dólares con DAZN por 11 peleas, por lo que si excede ese límite de peso no se verá muy afectado económicamente y recibirá de cualquier manera 35 millones de dólares en su segunda pelea bajo el nuevo contrato.

Es una historia diferente para Jacobs, quien indicó que llegará en peso el sábado porque no quiere ser multado, ya que "todo esto lo hago sólo para mi familia".

Todo quedó preparado para el combate del sábado, en el que habrá un nuevo poseedor de los tres títulos mundiales de la división de los medios.

Cartelera del evento en el T-Mobile Arena

Conoce la cartelera completa del evento estelar hoy, desde las 20:00 horas en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

- Vergil Ortíz Jr (12-0, 12 KO) VS Mauricio Herrera (24-8, 7 KO).



- Pablo César Cano (32-7-1, 22 KO) VS Michael Pérez (25-3-2, 11 KO).



- Joseph Díaz Jr (28-1, 14 KO) estará en la cartelera pero aún no tiene oponente.



- Sadam Ali (27-2, 14 KO) VS Anthony Young (20-2, 7 KO)



- Lamont Roach Jr (18-0-1, 7 KO) VS el puertorriqueño Jonathan Oquendo (30-5, 19 KO).



- El súper mediano de 19 años, Alexis Espino (1-0, 1 KO) peleará a 4 asaltos contra un rival por anunciar.



