Saúl Álvarez, o simplemente ‘Canelo’ es uno de los mejores boxeadores de la actualidad en México. Actual campeón mundial de la AMB, del CMB, de la FIB y de The Ring del peso mediano, el azteca ya visualiza su vida fuera de los cuadrilateros y hasta le puso fecha a su retiro.

Aunque tenga 29 años y esté en una muy buena etapa como boxeador, Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya le puso fecha final a su carrera en el ring. En medio de las especulaciones por una posible trilogía con Gennady Golovkin, el tapatío hizo tal revelación, incluso reveló qué deporte practicará luego de su retiro.

“El boxeo es mi vida. Mi cuerpo me pide que pelee. Sigo entrenando porque me encanta este deporte, entreno tanto así no tenga una pelea. ¿Retirarme? Con 36 años, para mí ese es un buen momento para retirarme, 37 como máximo”, declaró ‘Canelo’ en una entrevista con Box Azteca.

Por otro lado, el tapatío contó que al retirarse usará su tiempo para estar con su familia, practicar otro deporte y atender a sus empresas. "Me dedicaré a mi negocio y a jugar golf todos los días”, agregó.

La pasión de ‘Canelo’ por el golf es conocida. pues estuvo jugando unos hoyos en el último Mundial WGC de México. Esa vez, el campeón mundial de peso mediano compartió un momento con exponentes del deporte como su compatriota Abraham Ancer y el español Sergio García.

Cabe señalar que ‘Canelo’ también recalcó lo siguiente sobre la fórmula de sus triunfos: “Siempre tengo disciplina, ética de trabajo y dedicación. Lo único que ha cambiado son mis éxitos, entreno todos los días como si fuera un novato".

NO DEJES DE VER

Qatar 2022: Construcción de estadios para el Mundial continúa pese a la pandemia por COVID-19 (AFP)

VIDEO RECOMENDADO