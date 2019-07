Boxeador peruano no se rinde y sueña con depa para su mamá: 'Por un tropiezo no me voy a derrumbar"

Miguel Germán Acosta tuvo un momento desgarrador luego que perdiera contra el antiguano Conrad Ryan en boxeo categoría welter ligero 64 kg de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y de esta manera no pudo cumplir la promesa a su madre de regalarle un departamento en la Villa Deportiva Nacional.

Ya más tranquilo, el boxeador peruano, que hoy cumplió 24 años, aseguró que la emoción le ganó en ese momento, pero que seguirá con su gran anhelo de ver bien a su progenitora.

“Ya estoy más tranquilo, así que a seguir nomás, por un pequeño tropiezo no me voy a derrumbar. Fue momento de la adrenalida (el llanto), pensé que me iba a dar un paro, me dejé llevar por el momento”, dijo el pulgista en diálogo con Canal N.

El boxeador contó que quería darle una sorpresa a su progenitora, quien siempre creyó en él y empujó en su carrera como deportista desde muy pequeño.

“Lo tenía guardado, yo quería ese regalo para ella, pero no pienso mendigar nada a nadie. La pelea fue dura”, agregó.

Boxeador peruano no se rinde y sueña con depa para su mamá. (Video: Canal N)

Por su parte, su madre Livia Acosta se mostró muy orgullosa de su hijo. “Me sentí emocionada por el gran corazón que tiene mi hijo”, señaló.

Como toda madre que quiere lo mejor para su hijo, se animó a darle un mensaje de aliento. “Ayer no fue, pero eres joven y tendrás muchas peleas. Seguro viajarás a otros países y traerás otras medallas. Dios siempre te va a bendecir”, expresó.