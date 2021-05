Dentro de pocos días, Alianza Lima afrontará la primera semifinal de la Liga Nacional Superior de Voleibol 2020-2021 frente a Circolo Sportivo Italiano. Carlos Aparicio, entrenador de las íntimas, brinda un balance de las presentaciones del equipo durante las dos primeras fases del certamen y cuenta cómo se vienen preparando para enfrentar este nuevo reto.

Análisis de la primera y segunda fase de la LNSV

Lo más importante es que nos hemos consolidado solamente con jugadoras nacionales. En mi opinión, tenemos las mejores en cada puesto. Esto no es producto de un año de trabajo, los equipos se van armando en el tiempo. Ahora ya tenemos consolidado el esquema que pretendíamos. Además, se mantiene el espíritu de Alianza Lima: luchar los balones, nunca dar por perdido un partido, jugar con alegría y dar espectáculo. Somos un equipo que presenta variantes en la ofensiva. Ya hemos ido madurando bastante esta idea.

Preparación de la serie contra Circolo Sportivo Italiano

El primer partido nos tomó por sorpresa. Nosotros no vimos a Circolo, ya que jugó contra Deportivo Alianza, que aún no tenía a sus refuerzos. No pudimos ver las virtudes ni los defectos de Circolo. Por eso, cuando jugamos contra ellas nos sorprendió mucho lo que estaban haciendo; aunque pudimos emparejar el marcador, ya en el quinto set fue complicado y nos tocó perder. Ahora estamos trabajando para contrarrestar las cosas buenas que tienen ellas y potenciar nuestras virtudes. Esperemos que la historia sea distinta.

Puesta a punto mental para disputar las semifinales

Mis jugadoras han madurado bastante, ellas han pasado por muchos años de entrenamiento y tienen mucha experiencia. Fuimos muy golpeados en diciembre, cuando perdimos la final de la Copa Nacional; sin embargo, eso nos sirvió para sacar conclusiones, asumir errores de todos, buscar los correctivos y estar comprometidos para conseguir el título de esta temporada.

Aporte de Maguilaura Frías

Maguilaura es una jugadora que nos aporta bastante, con experiencia internacional. Además, ya sabe lo que es ser campeona, por lo tanto conoce el camino. Se lleva muy bien con el grupo y ha encajado de lo mejor. Nos aporta tanto dentro como fuera del campo. Ella acepta con bastante humildad cuando le toca estar en banca o en el campo. Esa es una rotación que le estoy dando a las jugadoras. Ahora viene una seguidilla de partidos y esta rotación será importante para Alianza Lima, ya que tendremos posibilidades de recambio.

Ilusión de ser campeonas

Nosotros fuimos tricampeones nacionales cuando inició el equipo de voleibol de Alianza Lima y luego conseguimos un subcampeonato sudamericano. Después enfrentamos un cambio en el voleibol y apareció mucha inversión, con precios contra los cuales Alianza no podía competir. Esta vez, luego de la pandemia, hemos logrado armar un equipo, el mejor a nivel nacional, y la ilusión de ponernos la banda de campeones de voleibol nacional después de 27 años es muy grande. Desde que el torneo pasó a llamarse Liga Nacional, Alianza nunca ha sido campeón, así que nosotros queremos inscribir nuestro nombre en ese listado.

VIDEO SUGERIDO

Blackbird: la nueva miniserie de Giancarlo Esposito