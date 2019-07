Argentina vs. Canadá EN VIVO por el Rugby 7 masculino en Lima 2019 desde Villa María del Triunfo

Argentina vs. Canadá juegan EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE el tercer partido del Rugby 7 masculino válido por los Juegos Panamericanos Lima 2019, este sábado 27 de julio desde las 4:55 pm. (hora peruana) en el Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo. Habrá clásico de Mar del Plata en el cual será transmitido por Movistar 19, Latina y la señal streaming de ESPN. No te pierdas ninguna incidencia de este partidazo.

En esta jornada doble de sábado, Argentina es la gran favorita para hacerse con los triunfos en ambos partidos y asegurarse un puesto en el podio de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Argentina vs. Canadá | Rugby en Lima 2019 | Horarios en el mundo del evento



Perú 4:55 pm. | Movistar 19, Latina, ESPN (Streaming)

México 4:55 pm. |

Ecuador 4:55 pm. |

Colombia 4:55 pm. |

Bolivia 5:55 pm. |

Paraguay 5:55 pm. |

Venezuela 5:55 pm. |

Brasil 6:55 pm. |

Argentina 6:55 pm. |

Chile 6:55 pm. |

Uruguay 6:55 pm. |

España 1:55 pm. del domingo 28 de julio |

A primera hora, Los Pumas 7 enfrentarán a Uruguay, el equipo más débil del Grupo B del rugby masculino y guardarán fuerzas para enfrentar a uno de los cuadros que se presenta como una amenaza y que llegará dispuesto a demostrar que en los Juegos Panamericanos Lima 2019 hay otros representantes de este deporte.

Recordemos que en Toronto 2015 los anfitriones de aquel evento se colgaron la medalla de oro en la disciplina venciendo en la final a Argentina. Cuatro años más tarde se vuelven a ver las caras en Lima. ¿Una revancha o estudiar al posible rival a la final?

No te pierdas uno de los mejores partidos de la fase de grupos del Rugby 7 masculino que protagonizarán Argentina vs. Canadá. NO hay favoritos, sí un pronóstico reservado. El estreno de ambos fue contundente y aquí se juegan el invicto.

Argentina vs. Canadá | Rugby 7 en Lima 2019 | Precio de las entradas para este sábado 27

Entradas Precio Regular – A S/. 30 Menores de 18 años – A S/. 15 Adulto mayor – A S/. 15 Asiento Accesible – A (*) S/. 15 Acompañante Asiento Accesible – A S/. 15 (*) Asiento de Silla de Ruedas: Tarifa aplica para personas con el Certificado de Discapacidad, Carné de CONADIS u otro documento que acredite la condición. Al momento de ingresar al Recinto deberá presentar el certificado correspondiente. Sólo 01 entrada de Asiento de Silla de Ruedas y 01 entrada de Acompañante por certificado.

Argentina vs. Canadá | Rugby 7 en Lima 2019 | Mapa del evento de este sabado 27

