Argentina vs. Alemania EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido de la segunda jornada del grupo C del Grupo Mundial de la Copa Davis en la Caja Mágica desde las 5:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de TyC Sports.

El duelo entre Argentina y Alemania uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones en la Copa Davis.

El equipo sudamericano irá por la segunda victoria en el certamen. Sin embargo, la Albiceleste tendrá un rival complicado este miércoles 20 de noviembre los compromisos que se desarrollarán en la capital española.

El elenco argentino, que tiene como capitán a Gastón Gaudio, debutó con buen pie en el nuevo formato de la Copa Davis: arrasó 3-0 a Chile, en los compromisos disputado el martes 19 de noviembre.

Guido Pella y Diego Schwartzman vencieron por 2-0 a Nicolás Jarry y Cristian Garín, respectivamente. Mientras que la faena fue completada por la pareja de Máximo González y Leonardo Mayer, quienes batieron a Jarry y Hans Podlipnik-Castillo.

‘Coco’ Pella y el ‘Enano’ Schwartzman se medirían a los teutones Phillip Kohlschreiber y Jan-Lennard Struff, respectivamente, en los duelos individuales.

Máximo González estaría acompañado de Horacio Zeballos, quien todavía no está recuperado. Caso contrario, Leo Mayer repetirá en la segunda jornada. La pareja sudamericana chocaría con Kevin Krawietz y Andreas Mies.

Argentina vs. Alemania: horarios del partido

México 4:00 a.m. Perú 5:00 a.m. Ecuador 5:00 a.m. Colombia 5:00 a.m. Bolivia 6:00 a.m. Venezuela 6:00 a.m. Argentina 7:00 a.m. Chile 7:00 a.m. Paraguay 7:00 a.m. Uruguay 7:00 a.m. Brasil 7:00 a.m. España 11:00 a.m.