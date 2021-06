El próximo mes, el skater Angelo Caro empezará a escribir la historia del skateboarding peruano en los Juegos Olímpicos. Con 21 años, el chiclayano, número 11 del ranking mundial y considerado el mejor de Hispanoamérica, representará al Perú en Tokio 2020. La joven promesa afina sus mejores trucos y piruetas sobre su patineta con la ilusión de colgarse una medalla.

Serás el primer skater peruano que compita en unos Juegos Olímpicos...

Sí, en verdad esto viene desde atrás, hace casi más de un año en competencias y clasificatorias. Tengo toda la responsabilidad del skate peruano en mis manos, mejor dicho, en mis pies (ríe), pero para eso estamos entrenando mucho tiempo y lo vamos a hacer bien para traer la medalla, que esa es la meta.

¿Recuerdas tu primer contacto con el skate?

Empecé a montar skate a los 10 años gracias a mi hermano Fabrizzio, él empezó con los amigos del barrio y yo me sumé. Me gustó la adrenalina que sentía por la velocidad en la que iba; desde entonces ya nunca más me bajé de la patineta y espero seguir así.

¿Y en qué momento decides convertir esa pasión en una profesión?

Todo fue así de repente, yo no sabía que con el skate podía lograr bastantes cosas. Empecé a montar por diversión y a los 12 años gané mi primera competencia en Lima, luego me animaron a seguir compitiendo un poco más y eso me llevó a viajar a varios países. Vinieron también nuevas oportunidades gracias también a mis auspiciadores.

Tu debut internacional fue a los 14 años ...

Sí, en 2014 en Ecuador. Recuerdo haber ido con mis amigos. Fue mi primera competencia internacional y pude ganarla, eso me motivó para seguir viajando. Conozco alrededor de 20 países, entre Latinoamérica, EE.UU. y Europa.

Angelo Caro intensifica sus entrenamientos pensando en Tokio. (Foto: Proyecto Legado)

¿Los skaters siguen algún tipo de preparación física?

En realidad, hay muchos tipos de skaters, hay quienes agarran simplemente la patineta y empiezan a montar, pero, en mi caso, con la Federación Deportiva Nacional Peruana de Patinaje (FDNPP), entrenamos la parte técnica, lo físico y lo mental, que es importante para los torneos. La federación nos apoya con entrenadores, con un coaching deportivo y fisioterapeutas. También hemos contado con presupuesto para poder viajar a las competencias y así poder clasificar a Tokio 2020; de no ser por ello, hoy no estaría en los JJ.OO.

¿Qué habilidades son indispensables en el skateboarding?

Tiene que ver mucho con el equilibrio, la potencia, la habilidad y la agilidad. Todos pueden montar un skate, solo hay que ser perseverantes, disciplinados, enfocarse en las metas y en lo que uno quiere lograr. El skate es como la vida, te caes y te levantas, siempre tienes que ser así hasta que te salga el truco. Todos pueden lograr lo que se propongan en la vida, sin importar la edad que tengan.

Además, es un deporte inclusivo...

Sí, en el skate puede entrar cualquiera. Tengo un amigo que se llama Felipe Núñez, es de Brasil, y él monta skate pese a no tener piernas; es un poco difícil explicar cómo lo hace, pero si lo ves, te das cuenta de que no hay excusas para nada y eso a mí me motiva mucho.

¿Cuál es el truco más complicado de hacer?

El truco más difícil para mí ahorita es el FLIP 540. Es girar el skate a 540 grados hacia la derecha y caer con la tabla en medio del tubo. Eso me costó un poco, pero ya lo tengo y me va a servir mucho para las competencias a futuro.

¿Qué implementos son necesarios para practicar este deporte?

Usamos solamente el skate y las zapatillas. En el caso de la patineta, existen de diversos tipos y medidas. El que yo uso es uno más liviano para que me ayude a realizar los giros. También se recomienda usar zapatillas de material gamuza, no de cuero.

El mundo del skate está creciendo, cada día hay más personas que se interesan. ¿En el Perú ocurre algo similar?

Yo creo que hay muchos chicos que se ponen a practicar y conocer más el skate y eso es bueno porque va a haber más futuro.

¿Contamos con la infraestructura para practicar este deporte?

Hace unos años atrás había, pero lamentablemente las municipalidades no les toman mucha importancia a los skateparks y no les dan mantenimiento. Considero que no hay uno muy profesional como en Brasil o Estados Unidos, donde la infraestructura es de buen material, dura años y cuenta con otro tipo de medidas para poder practicar y aprender más rápido. Sería bueno que acá construyan más, que cada distrito tenga uno para que los chicos puedan ir.

¿Hacia dónde aspiras a llegar como deportista?

Con el skate yo siempre he querido llegar a ser profesional internacionalmente y, cuando me enteré de las olimpiadas, me tracé una nueva meta y quería ser deportista olímpico. Quiero ganar la medalla y, muy aparte de las competencias, me gustaría estudiar Diseño de Modas en la universidad.

¿De qué manera el skate influyó en tu vida?

Me sirvió bastante como apoyo en lo emocional. Cada vez que tenía un problema personal siempre agarraba mi skate y ponía a practicar; eso hacía que me olvide de todo y me ponía de buen humor. Yo creo que eso les sirve bastante a muchos skaters para poder tener un apoyo, un equilibrio.

¿Qué valores o enseñanzas te ha dejado este deporte?

Como deportistas siempre vamos a cruzarnos con muchos problemas, pero siempre hay que ir hacia adelante para seguir con nuestras metas. El skateboarding está relacionado con ello; tú debes saltar los obstáculos que encuentras en el camino con un ‘olli’, que es el truco más básico en este deporte.

DATOS

Angelo Caro participó en el Dew Tour Des Moines 2021, en Iowa (EE.UU.), en mayo último, donde obtuvo 60.4 de puntaje y ocupó el puesto 14.

El skater profesional practica más de cinco horas al día para reforzar la parte técnica del deporte y afianzar los trucos sobre la patineta.

En el Perú existe el skatepark del Complejo Panamericano Costa Verde, que fue construido para los Juegos Lima 2019 y cuenta con certificación internacional.