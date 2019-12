La revancha del momento. Andy Ruiz Jr. y Anthony Joshua medirán fuerzas este sábado EN VIVO ONLINE desde Arabia Saudita por los títulos mundiales de la IBF, WBA y WBO. El mexicano salió del anonimato tras vencer al púgil británico en junio por nocaut técnico en el séptimo asalto, resultado que ni los más optimistas analistas del mundo del boxeo tenían en mente.

Meses después, AJ volverá al ring para intentar recuperar los cinturones que ’Destroyer’ le arrebató en el Madison Square Garden, Nueva York. Además, el combate también se presenta como una oportunidad de reivindicación para Joshua, ya que Ruiz Jr. terminó con su invicto de 22 victorias.

En aquel momento, las apuestas estaban 32-1 favorables al británico. Previa a la revancha, los números no han cambiado mucho a pesar de que Ruiz Jr es el campeón.

YA CUMPLÍ MI SUEÑO, LA PRESIÓN LA TIENE ÉL

Por su parte, Ruiz Jr. aseguró que no tienen ningún tipo de presión por el encuentro e indicó que el que debe preocuparse es su contrincante.

“Toda la presión está sobre él, no sobre mí. La presión no está sobre mí, porque conseguí mi sueño, lo hice realidad con muchos golpes hacia el en la primera pelea”, señaló.

No obstante, el mexicano señaló que no es conformista y que su objetivo es hacer que su legado crezca.

“Por supuesto que quiero más, quiero el legado de Andy Ruiz Jr. Me he preparado muy bien y a eso es a lo que vine a este combate, a vencerlo nuevamente como en la primera oportunidad. No quiero dejar ir estos hermosos cinturones. Ahora que finalmente hice realidad mis sueños, no hay forma de dejarlos ir”, aseveró.

RETO MENTAL

En la otra esquina, Anthony Joshua definió a la revancha como un reto mental al cual le hará frente con una actitud hambrienta, decidida y enfocada.

Pese a que después de la derrota en Nueva York, el británico se sintió desanimado, ahora todo es diferente.

"No hay miedo en mi corazón, en mis ojos o en mi mente”, manifestó.

HORARIOS

- México 2:00 p.m.

- Perú 3:00 p.m.

- Ecuador 3:00 p.m.

- Colombia 3:00 p.m.

- Bolivia 4:00 p.m.

- Venezuela 4:00 p.m.

- Argentina 5:00 p.m.

- Chile 5:00 p.m.

- Paraguay 5:00 p.m.

- Uruguay 5:00 p.m.

- Brasil 5:00 p.m.

- España 9:00 p.m.

CANALES

- Azteca 7

- Televisa

- Space

- ESPN 2

- DAZN

-ATV (PERÚ) - Retransmisión desde las 9:00 p.m.