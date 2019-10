A pocos segundos de terminar la emisión del primer programa de la All Elite Wrestling, la nueva empresa de lucha libre, un aficionado presente en el Capital One Arena de Washington levantó con sus brazos una camiseta de Sport Boys. El detalle no fue pasado por alto por los seguidores peruanos y la imagen se popularizó.

Y es que luego de la aparición de Jack Swagger (ahora Jack Hager), quien atacó a Cody Rhodes y compañía, la cámara enfocó al exluchador de WWE para cerrar el programa. En ese momento, un fanático lució la camiseta rosada.

Así, con la prenda distintiva del Sports Boys de fondo y siendo vista por miles de fanáticos en Estados Unidos, AEW cerró con gran expectativa su primer programa. Cabe señalar que Hager entró al ring en el combate estelar luego de que este se saliera de control.

Durante la pelea, Kenny Omega unió fuerza con The Young Bucks para enfrentar a Chris Jericho y LAX. Sin embargo, no hubo ganador luego de la intervención de Jon Moxley (Dean Ambrose) y Cody Rhodes. Posteriormente, entró Hager para aliarse con ‘Y2J’.