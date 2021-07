El tiro es un deporte con historia. Le ha dado al Perú tres de las cuatro medallas que posee en los JJ.OO. En Londres 1948, Edwin Vásquez obtuvo la única dorada, mientras que Francisco Boza y Juan Giha le regalaron al país dos preseas de plata en Los Ángeles 1984 y Barcelona 1992, respectivamente. Casi 30 años después, Alessandro de Souza Ferreira buscará estampar su nombre en el tiro peruano, pero antes deberá demostrar su mejor puntería en Tokio 2020.

¿Qué expectativas tienes para esta cita olímpica?

Es muy difícil garantizar una medalla en cualquier deporte porque siempre hay un pequeño factor de suerte que tiene que acompañarte para poder lograr los grandes triunfos, pero vamos a darlo todo, vamos a pelear por cada plato. Son cinco platos de clasificación y una final para poder lograr esa tan ansiada medalla.

¿Cómo llegas a vincularte con este deporte?

Mi abuelo emigró de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, él era un aficionado a este deporte y yo lo acompañaba de pequeño al campo de tiro los fines de semana. En una de esas me invitó a disparar y desde entonces no he dejado de hacerlo. Tuve la suerte de tener una beca deportiva en los EE.UU., lo cual me permitió tener una carrera académica y a la par poder prepararme para este gran sueño que se va a concretar con la participación en los Juegos Olímpicos.

Practicas tiro con escopeta en la modalidad de fosa olímpica. ¿De qué trata exactamente?

El objetivo es romper la mayor cantidad de platos posibles que son lanzados al aire por una máquina. Todos los participantes disparan 125 platos de clasificación y los seis que más rompen entran a ‘semis’.

¿Cuáles son las características del arma que usas?

Es una escopeta de calibre 12 que pesa cuatro kilos, son sumamente precisas, balanceadas y tienen unos aceros especiales para que pueda absorber bien el golpe que genera al disparar. Además, está hecha a la medida del tirador y otra persona no podría disparar con mi arma, sería como usar un zapato de otra talla.

En el Campeonato de Tiro de Las Américas (CAT), en Guadalajara 2018, clasificaste a Lima 2019 y a Tokio 2020, digamos que ‘mataste dos pájaros de un tiro’…

Correcto. Como deportista yo daba por hecho la clasificación a Lima 2019; el gran objetivo eran las Olimpiadas, y en el CAT solo estaban dando dos plazas para este evento, y, bueno, pude salir campeón y clasificar a Tokio 2020 y a los Panamericanos. Fue una alegría total porque en ese momento ves cómo un sueño tuyo se convierte en realidad; eso fue muy emocionante en mi carrera como deportista.

¿Hay infraestructura para formar deportistas en tiro?

Tenemos el mejor campo del mundo y es el que se construyó para los Juegos Panamericanos 2019. Se llama el polígono José Abelardo Quiñones, que está en la Fuerza Aérea del Perú, en Las Palmas. Lamentablemente, hubo una serie de inconvenientes por el tema de la pandemia y no pudimos usar este recinto como habríamos querido para prepararnos, pero ya en los últimos 20 días hemos tenido acceso gracias a la intervención de la federación.

Pero pocos lo practican...

Lamentablemente en la región, a nivel de Sudamérica, no hay mucha afición por este deporte, no hay el nivel competitivo como para poder foguearse pese a que tenemos un campo hermoso, con los últimos equipos y la mejor infraestructura. No hay competencia de nivel y por eso es que vamos a Europa, que es como la meca del tiro.

¿Qué alegrías te ha dado este deporte?

El tiro es mi vida. Desde que comencé a disparar y después de la universidad me di cuenta de que esto era lo mío, que tenía una habilidad especial, que podía destacar y llegar muy lejos. Son innumerables las alegrías que me ha dado, he ganado medallas bolivarianas, logré entrar a las finales de etapas del circuito mundial, clasifiqué a la final de copas. Dejar la valla un poco más alta de lo que dejaron las generaciones anteriores es mi objetivo principal, además de masificar y promover este deporte que nos ha dado tres de las cuatro medallas olímpicas que tiene el Perú, pero que no tiene la exposición que debería tener.

¿Cuál es tu objetivo como deportista?

Mi objetivo es masificar y descentralizar el tiro para que este deporte sea reconocido en el Perú y tenga la exposición que se merece. Me gustaría que no solo se practique en Lima, sino en las demás regiones.

¿Se podría decir que ‘donde pones el ojo, pones la bala’?

Soy súper perseverante, constante en lo que hago, y creo que eso me ha llevado adonde estoy hoy en día. Cuando me planteo algo, me trazo una meta y no paro hasta lograrlo. Ahora sueño con lograr la medalla olímpica.

DATOS

- De Souza tiene 29 años y obtuvo el primero puesto en el XII Campeonato de las Américas de la Confederación Americana de Tiro (CAT), donde logró un cupo para Tokio 2020.

- Estudió Administración de Empresas con énfasis en marketing y comercio exterior, en los Estados Unidos. Este año ha puesto un alto a su carrera para dedicarse al 100% al deporte.

- Antes de partir a Tokio, viajó a Málaga para sellar su preparación. En los últimos meses entrenó entre cuatro y seis horas al día durante los siete días de la semana.