El Roland Garros Junior 2022 está en disputa y los representantes peruanos iniciaron su participación con pie derecho en dobles. Este martes, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno tuvieron una destacada actuación en la mencionada categoría y avanzaron a octavos de final, tras eliminar al belga Gilles Arnaud Bailly y al surcoreano Gerard Campana Lee.

No obstante, las cosas no fueron nada fáciles para la dupla nacional, dado que arrancaron abajo en la serie. En el primer set, los tenistas que defienden al Perú perdieron el servicio dos veces, no pudieron recuperarse y quedaron con una desventaja de 5-0, que finalmente se consumó con un 6-1 en contra.

A pesar del duro golpe, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno no se rindieron, salieron con intensidad en el segundo juego y reflejaron su superioridad en el marcador: establecieron un 0-3 a favor. Si bien hubo algunos sobresaltos en la disputa de los siguientes puntos, los peruanos ganaron por 3-6.

Debido a la paridad, el encuentro debió ir al tercer set, que se desarrolló con el super tie-break, tal como indican las reglas del Abierto de Francia. El duelo final era por un puntaje a 10 y las fuerzas fueron parejas, pero Gilles Arnaud Bailly y Gerard Campana Lee fueron los primeros en llegar al match point.

Sin embargo, los abanderados de Bélgica y Corea del Sur no aprovecharon el punto de partido hasta en tres ocasiones (estaban 9-6) y permitieron la remontada de la dupla rival. Ignacio Buse y Gonzalo Bueno finalmente ganaron por 10-12, por lo que clasifican a octavos de final, ronda en la que enfrentarán al mexicano Rodrigo Pacheco y al estadounidense Cooper Williams (miércoles 1 de junio, a las 4:00 a. m. aproximadamente).