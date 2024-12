Policía de Ecuador rescató al futbolista Pedro Perlaza tras ser secuestrado.

El defensa ecuatoriano Pedro Perlaza, del club profesional Delfín y exseleccionado nacional, fue liberado con vida junto a otra persona tras ser secuestrados, el domingo pasado, cerca de la frontera con Colombia.

La policía ecuatoriana señaló a través de la red social X que "mediante sus unidades especializadas, liberó a los ciudadanos Pedro P. y Juan M. en #Esmeraldas (noroeste), quienes se encontraban desaparecidos involuntariamente".

"Han sido maltratados, pero están con vida", dijo a la prensa el coronel Diego Velasteguí, jefe policial del puerto petrolero de Esmeraldas, capital de la provincia del mismo nombre.

Agregó que la operación de rescate se realizó en el vecino balneario de Atacames, donde "nuestras unidades cuando ingresaron (...) fueron recibidos a bala por estos delincuentes".

Descalzos y con gorras de la Unidad Antisecuestros de la Policía ecuatoriana (Unase), las dos víctimas fueron entregadas a sus familiares en un acto celebrado en el comando policial de Esmeraldas.

#IMPORTANTE || TRAS ENFRENTAMIENTO ARMADO LIBERAMOS A 2 VÍCTIMAS DE SECUESTRO EXTORSIVO EN ESMERALDAS Tras labores investigativas y enfrentamiento armado en #Esmeraldas, liberamos a Pedro P. y Juan M., víctimas de secuestro extorsivo, por quienes exigían dinero para su… pic.twitter.com/UN8LAH8a4H — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) December 5, 2024

¿Qué pasó con Pedro Perlaza?

El último martes, la policía de Ecuador indicó que familiares de Pedro Perlaza presentaron una denuncia por la "presunta desaparición involuntaria" del lateral derecho.

El jugador, que había sido convocado en 2020 a la selección ecuatoriana, había sido contactado por última vez el domingo pasado, cuando se comunicó con un amigo para decirle que se iría a casa luego de comer con unas personas.

"Él dijo: "me voy a casa, me voy a descansar". Fue la última vez que tomamos contacto con él y de ahí no supimos más", señaló el testigo.

Con información de AFP.

