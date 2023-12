Ella tenía 23 años y por primera vez vio un paradeportista. Ese día acompañó a su madre que competía en una maratón. En algunos tramos, ella conducía la silla de ruedas y en otros, su padre empujaba el vehículo. Pero no le llamó la atención el paradeportista. A su madre sí. Lo alcanzaron en la meta y les dio información sobre los paradeportes. La invitó a probar tenis. Tampoco le llamó la atención. Estaba enfocada en el diseño de modas, no tenía planes con el deporte. Asistió por compromiso.

Pilar Jáuregui hoy es campeona mundial de parabádminton 2022. Bicampeona luego del oro que alcanzó en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, donde también se llevó la de oro en dobles. El fin de semana que pasó, ganó el torneo nacional en singles y dobles. Será una de nuestras figuras en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Y recientemente, fue nombrada embajadora deportiva de Toyota del Perú, junto a Gladys Tejeda, Alexandra Grande y Lucca Mesinas.

Interrumpo su entrenamiento. La jornada empieza a las 6 de la mañana. Va hasta las 8:30 a.m. Una hora después, vuelve, hasta las 11. En la tarde, entrena en dos turnos: de 3:30 a 5:30 y de 7 a 9 p.m. “Para ser deportista de alto rendimiento tienes que estar comprometida todo el día”, me dice. Lleva ese ritmo desde hace tres años y hoy luce los resultados.

¿En qué momento sientes que estás?

Aún no he llegado a mi tope. Falta. Estoy a medio camino. Puedo llegar a mucho más. Me falta algo más de técnica, rapidez, más roces de torneos. Pero cada vez voy mejorando y ganando a las rivales con más diferencia de score. Aún me falta prepararme para ganarles a las asiáticas, que es la meta ahora en los juegos de París.

¿Ya estás clasificada a París?

Técnicamente, con los puntos ya estoy… Pero hay que esperar hasta abril próximo por la notificación. Básicamente, ya estamos.

En Santiago 2023, el parabádminton ha sido la delegación más nutrida y la que sacó más medallas.

Sí, el parabádminton ha sacado 16 medallas, cuatro de oro. Y en distintas categorías. Perú logró 34 medallas en total y seis de oro. Y sí, fuimos 21 deportistas. Y eso que muchos de ellos no conocían el parabádminton antes de Lima 2019. Muchos de ellos han empezado después de 2019. Yo creo que es por el trabajo, el proyecto que tiene la federación, compartimos mucho con los deportistas convencionales y tuvimos muchos partidos de práctica con ellos, eso nos ayuda a crecer. A nivel mundial estamos bien en parabádminton. Y obviamente, está el desempeño de cada uno.

Y, sin duda, es tu trabajo, tu ejemplo.

(Sonríe). En realidad, yo no lo veía así, no quería ser un referente, pero el deporte me hizo cambiar la forma de verlo, hizo que me desafiara a mí misma, que vaya por más cosas, que me esfuerce hasta no poder. Yo lo hago porque me encanta hacer deporte, quiero representar de la mejor manera a mi país. El deporte me abrió tantas puertas y me demostró que a través del deporte podemos ir por la inclusión, que a través del deporte y las marcas podemos buscar una sociedad más inclusiva. Más allá de los títulos, eso es lo que más me llena.

Sin embargo, me da la impresión de que todavía no se mira a los paradeportes con la atención que merecen.

Lima 2019 demostró que los paradeportistas también podemos. Y no olvidemos el sacrificio de cada uno y el apoyo de cada familia. En el parabádminton hay muchos chicos que han venido de la nada, sin hacer ningún deporte previo…

De hecho, tú empezaste a los 23 años.

Y eso es lo otro: el paradeporte no tiene límite de edad. Cada uno se pone los límites y cada uno se va formando. Los coreanos tienen más de 50 años y son campeones.

Me cuentas que al comienzo no tenías muchas ganas de hacer paradeporte. ¿En qué momento cambias de idea?

Sobre todo vi cómo los demás paratletas se desenvolvían solos y yo me sentía entera. Vi a uno de los chicos, con dificultades en los brazos, que no podía agarrar la raqueta, y se las ingeniaba para jugar tenis; se la envolvía, se la pegaba con cinta y así jugaba. Ahí me dije: “Pilar, tú estás entera y te quejas…”. Ahí cambió mi vida, pero no para hacer deporte sino para decir: “Estoy bien, estoy sana”. A las dos semanas, participé en un torneo de tenis y me ganó ese chico. Entrené más y le gané. En 2012, cuando fui a Santiago, a mi primer torneo de tenis, me di cuenta de qué es lo que yo quería, quería hacer paradeporte.

¿Qué pasó ahí?

Me sentí muy cómoda, vi que un deporte que no conocía me comenzó a gustar más, aprendí a viajar sola, a desenvolverme sola y creo que eso me hacía sentir bien, no estar dependiendo de alguien.

¿Antes del paradeporte quién eras?

Creo que sigo siendo la misma. De repente sí en el tema médico era muy acomplejada o pesimista. La dificultad más grande que he pasado es cuando ya no podía caminar, a los 18, 19 años; cada vez he ido perdiendo la movilidad.

¿Eso te volvió más escéptica?

Más depresión, tal vez de más chica, a los 16. Pero a los 19 ya sabía el proceso. Nací con este diagnóstico y sabía lo que iba a pasar. Es el proceso de cada uno.

¿Te miras al espejo y a quién ves?

A una mujer guerrera, que quiere ir por sus sueños, que nada la detiene, que está muy enfocada en lo que quiere y que tiene mucha confianza en sí misma. El deporte me enseñó que yo no tenía límites.

AUTOFICHA:

-“Soy Pilar Jáuregui Cancino. Nací en Puno. Viví en distintos lugares, como Arequipa. A los 10 años mi familia vino a Lima por mi tratamiento. Tengo 35 años. Acabé el colegio y estudié Diseño de Moda. Tengo muchos planes (con la moda), desarrollar prendas”.

-“Ahorita estoy enfocada en el parabádminton. Recuerdo (con más cariño) el mundial del año pasado, que obtuve oro. De acá a París, haremos trabajo de consistencia y resistencia técnica, y mucha base de campamento afuera para mejorar el nivel. En febrero tenemos el mundial”.

-“El mundial se realizará en Tailandia. París será mi segunda paraolimpiada. Están viendo prepararme en el extranjero, base de campamento afuera. Por lo pronto, tengo el mundial y enfocarme en París. Quiero agradecer a las marcas que me apoyan, como Toyota, a la federación y al IPD”.

