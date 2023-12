Piero Quispe ya está en México para jugar por el Pumas de UNAM y en sus primeras declaraciones a la prensa manifestó que trabajará duro para ganarse a la hinchada.

“Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada, eso se gana con trabajo. No por venir de Perú, me van a querer, me van a tener que ver jugar”, expresó.

Asimismo, el talentoso volante dijo que lo dará todo por Pumas para buscar el campeonato.

“Yo creo que es un club con bastante historia, que tiene una gran hinchada, pero voy a trabajar, voy a dar todo de mí para así poder lograr cosas con el club. Como todo jugador, ser campeón. Vengo a dar todo de mí, con mucho trabajo y sacrificio, y con trabajo lo puedo lograr”, señaló.

El exjugador de Universitario pasará hoy por las pruebas médicas y estampará su firma por el club mexicano. Se trata de su primera experiencia en el extranjero y espera no volver pronto.

“Esa es mi meta, jugar el máximo tiempo posible en el extranjero y voy a trabajar, tengo que ser fuerte mentalmente y físicamente”, concluyó.

