Piero Alva: "Hoy la realidad dice que la 'U' es de los peores equipos"

Piero Alva, campeón en cuatro ocasiones con Universitario de Deportes , se pronunció sobre el cuadro crema y su comprometedora situación con el descenso.

En conversación con Fox Sports, el 'Zorrito' aseguró que los jugadores de la 'U' deben cambiar de mentalidad, pues están aplazando el problema desde hace mucho.

"La 'U' está en esa cantaleta hace varios meses: que si se va salvar, que no se va a salvar, no que no hay problema, no que más adelante, que el Apertura, no que el Clausura. Hoy siguen pasando las fechas y seguimos con lo mismo", señaló Alva.

Asimismo, el ex futbolista resaltó que Universitario debe empezar a jugar como un equipo que está jugando el descenso.

"Lo primero que tiene que pensar la 'U' es ya sacarse el ego de encima, de sentirse el grande de toda la vida, hoy tu realidad te dice que eres de los peores. Eres de los peores y debes salvar el año, juega como si fueras el peor, mátate dentro del campo y en cada dividida debes pensar que te meten el gol", aseveró el Zorrito.