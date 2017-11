Phillip Butters sobre Paolo Guerrero: "Sabe de memoria que no puede tomar nada de nada" [VIDEO]

Diversas opiniones han surgido tras el caso de Paolo Guerrero y la investigación que se desarrolla sobre un posible dopaje tras el partido contra Argentina en la Bombonera.

Es así como Phillip Butters también tomó parte y opinó sobre el tema. Durante su programa en Radio Exitosa, el periodista deportivo dejó en claro que el delantero —de amplia trayectoria— conoce de memoria lo que debe o no consumir.

"Paolo Guerrero no es una persona como usted y como yo. Es un profesional que sabe de memoria que no puede tomar nada de nada. No cabe un de repente, un poquito, un traguito. Nada, un jugador de fútbol profesional y de élite no puede tomar nada", aseveró Butters.

Este domingo, Paolo Guerrero llegó a tierras nacionales acompañado de su abogado y un bioquímico para preparar su defensa en el caso que afronta, tras ser suspendido provisionalmente por 30 días.