Fiel a su estilo, Phillip Butters, a través de su programa radial en Exitosa, se pronunció sobre el actual momento de la selección peruana y la ausencia de Chile en la Copa del Mundo Rusia 2018.

"A mí me gusta que los chilenos vean el Mundial desde su casa. Me encanta, me fascina, me aloca, me divierte, me regocijo", señaló.

La declaraciones de Butters se ha viralizado en redes sociales, donde las opiniones de los cibernautas están divididas. Algunos usuarios reprocharon su actitud, mientras otros la celebran.

Como se recuerda, el seleccionado chileno quedó fuera del Mundial tras terminar en el sexto puesto (por diferencia de gol) de la tabla de posiciones de las Eliminatorias.

Por su parte, Perú accedió a la posibilidad del repechaje al adueñarse del quinto lugar.