Phillip Butters se despide de Daniel Peredo: "Era un hombre bueno" [VIDEO]

"Cuando a uno le toca, le toca", dijo Phillip Butters al hablar del abrupto fallecimiento de Daniel Peredo —quien perdió la vida tras un paro cardíaco— y también lo recordó como un buen hombre de familia.

"Hace un par de años yo casi me voy y bueno no me tocó, pero hay que estar preparados. Daniel era un hombre bueno. Él está con la familia que lo quiere. Daniel cree en la vida eterna. Yo sugiero que esto pase rápido", dijo el conductor en su programa 'Combutters'.

Phillip Butters también pidió que la prensa no sea tan invasiva con la familia de Peredo, sobre todo con las niñas, y que respeten tanto su dolor como su memoria.

"Hay que respetar la memoria de Daniel que le hubiera encantado que se le recuerde como se le está recordando: con felicidad. Hasta siempre, Daniel", dijo el comentarista que dedicó su programa a la memoria de Peredo.