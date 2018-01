Philippe Coutinho asegura que su ídolo siempre fue Ronaldinho

Philippe Coutinho , flamante refuerzo del Barcelona , sabe que la responsabilidad que tiene en su nuevo club es alta; sin embargo, la sonrisa que tiene en su rostro nadie se la puede quitar, pues considera que con su fichaje ha realizado un sueño que tenía.

En una entrevista para Barça TV, el volante brasileño se definió como una persona tranquila y muy dedicada al fútbol, un deporte que lo ejerce con pasión.

A su vez, habló sobre cómo veía al conjunto azulgrana mucho antes de convertirse en su refuerzo. Sus palabras despertaron la ilusión de muchos hinchas pues desean que con su incorporación el equipo logre grandes cosas.

“ Lo recuerdo ganando títulos. Me preguntas y, no sé por qué, me viene a la cabeza el gol de Belletti en la final de la Champions League de París, iba perdiendo el Barcelona y remontó para ganar 2-1”, señaló.

Tras su llegada, alargó la lista de jugadores brasileños que pasaron por la escuadra catalán y es precisamente uno de sus compatriotas que, en su debido momento, fue su modelo a seguir en las canchas, según sus palabras.