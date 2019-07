Peter Crouch anuncia su retiro del fútbol profesional

Peter Crouch, el larguirucho delantero inglés que llamó la atención por su talla (2,01 metros) y también por su habilidad con el balón, anunció este viernes que se retira del fútbol profesional.

Con 38 años, Peter Crouch decidió ponerle punto final a su exitosa carrera como futbolista, aunque no precisó si iniciará su camino como entrenador o manager.

"Después de mucha deliberación este verano he decidido retirarme del fútbol. Nuestro maravilloso juego me lo ha dado todo. Estoy muy agradecido a todos los que me ayudaron a llegar allí y a ayudarme a quedarme por tanto tiempo", expresó Crouch en su cuenta de Twitter.

"Si me dijeras a los 17 años que jugaría mundiales de fútbol, llegaría a una final de la Champions League, que ganaría la FA Cup y conseguiría 100 goles en Premier League, te habría evitado a toda costa. Ha sido un sueño hecho realidad", agregó.

Peter Crouch inició su carrera en las divisiones juveniles del Tottenham, pero su pico más alto lo alcanzó en el Liverpool, con el que alcanzó la final de Champions League (en 2007, derrota ante Milan) y donde además ganó dos títulos: la Community Shield y la FA Cup.

Crouch también defendió la camiseta de la selección inglesa en dos mundiales: en Alemania 2006 (cuartos de final) y Sudáfrica 2010 (octavos de final).