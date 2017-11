Peruano residente en Nueva Zelanda llora porque verá jugar a la selección después de 30 años [VIDEO]

La emoción ya no se puede contener y así lo demostró un hincha peruano en Nueva Zelanda . El hombre residente de este país no pudo contener las lágrimas y lloró en vivo porque verá jugar a la selección peruana después de 30 años.

El sujeto, identificado como Alberto Meza, se encontraba brindando una breve entrevista a integrantes del programa 'Al Ángulo', de Movistar TV, cuando se puso sentimental al manifestar su alegría por tener esta oportunidad única gracias al repechaje.

Con la bandera peruana, y junto a su hermano, Jorge, el hombre no dudó en hablar en nombre de los peruanos. “Estamos representando al Perú, en nombre de esos peruanos que no han podido llegar aquí, esos peruanos trabajadores, las mujeres, los niños y todos los que sufren cuando juega la selección”, dijo.

“Es un orgullo tenerlos a todos ustedes aquí. Después de 30 años veo a mi equipo. No he vuelto a Perú. Desde el año 87, no he vuelto. Si mi selección no venía acá, nunca la hubiera visto, hubiera muerto sin ver a mi selección, carajo”, expresó el hincha, con lágrimas en los ojos.

“Me emociona, perdón, pero me emociona”, explicó, tratando de calmarse. Tras esto, empezó a recordar algunas hazañas de ex seleccionados que vio cuando aún vivía en Perú, y se despidió, mandándole buenos ánimos a los dirigidos por Ricardo Gareca.

Como se sabe, la selección peruana se enfrentará hoy día a la selección neozelandesa en el Westpac Stadium de Wellington por un cupo para el Mundial Rusia 2018. El partido será a las 10:15 p.m. (hora peruana).