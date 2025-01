Tras ser descartado por 'Chemo', peruano debutó con la '10' en Bayern Munich II

Después de ser descartado por Guillermo Del Solar para el Sudamericano Sub 20 que comenzará mañana, Felipe Chávez debutó en el Bayern Munich II utilizando la camiseta número 10.

Y lo hizo en el partido de preparación en el que los bávaros perdieron 1-3 contra el SV Horn en la capital de Alemania. El talentoso peruano destacó en su debut luego de ser promovido.

Como se recuerda, en la temporada pasada, cuando perteneció a la Sub 19, marcó 6 goles y dio 10 asistencias, lo que le valió volver a ser subido de categoría a pesar de sus cortos 17 años.

Ahora, al '10' peruano-alemán le tocará seguir brillando en Europa, buscar ser ascendido al primer equipo del Bayern Munich y disputar -así- la Bundesliga, una de las más competitivas.

Felipe Chávez: Chemo vs Bayern Munich

Mientras Felipe Chávez no fue incluido en la lista final de la Selección Peruana Sub 20 para el Sudamericano por tener "apenas" 17 años y aún no estar "maduro", el Bayern Munich lo promovió a su Sub 23.

En ese contexto y sin seguir su propio criterio, 'Chemo', seleccionador nacional de menores, sí decidió convocar a los futuros cracks Maxloren Castro y Mateo Arakaki, ambos también de 17 años de edad.

📋 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼𝘀 🫡 Presentamos la lista de convocados a #LaBicolor Sub 20 🇵🇪 para el Sudamericano 🏆. ℹ️ https://t.co/UNc5EhHpMv#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/xcPDj9ZaEm — La Bicolor (@SeleccionPeru) January 19, 2025

